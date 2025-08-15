Karamürsel'de Orman Yangını: 1 Mahalle Tahliye Edildi - Son Dakika
Karamürsel'de Orman Yangını: 1 Mahalle Tahliye Edildi

15.08.2025 17:00
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor, bir mahalle tahliye edildi.

????? Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edilirken, 1 mahallede tedbir amaçlı tahliye çalışması başlatıldı.

Suludere Mahallesi mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile yangın söndürme helikopterleri sevk edildi.

Ekipler, yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Yangın mahalline gelerek çalışmaları takip eden Vali İlhami Aktaş, AA muhabirine, yangına havadan ve karadan müdahale edildiğini söyledi.

Yangının çıktığı yerde rüzgarın etkili olduğunu belirten Aktaş, bölgedeki vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

1 mahallede tahliye çalışması başlatıldı

Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangın nedeniyle Akçat Mahallesi'nde tedbir amaçlı tahliye çalışması başlatıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Karamürsel'deki orman yangınına havadan ve karadan müdahalemiz aralıksız sürüyor. Ekiplerimiz, yangını en kısa sürede kontrol altına almak için canla başla çalışıyor. Yangından etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, alevlere karşı mücadele eden tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

15:46
Ankara’da okul servislerine yüzde 30 zam
Ankara'da okul servislerine yüzde 30 zam
16:44
5 ilde orman yangını, alevler yerleşim yerlerine kadar ulaştı
5 ilde orman yangını, alevler yerleşim yerlerine kadar ulaştı
