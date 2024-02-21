Karamürsel'deki yurt lojmanında çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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Karamürsel'deki yurt lojmanında çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

Karamürsel\'deki yurt lojmanında çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bulunan Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Gazanfer Bilge Kız ve Erkek Öğrenci Yurdu lojman binasının 1. katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayın ihbar edilmesi üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangında dumandan etkilenen bir personel hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü.

21.02.2024 21:27  Güncelleme: 21:29
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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yurt lojmanında çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi.

Dereköy Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'ndeki Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Gazanfer Bilge Kız ve Erkek Öğrenci Yurdu lojman binasının 1. katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Dumandan etkilenen personel V.S, sağlık görevlilerince Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaynak: AA

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