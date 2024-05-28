Karapınar'da Dolu Yağışı Tarım Arazilerine Zarar Verdi - Son Dakika
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Karapınar'da Dolu Yağışı Tarım Arazilerine Zarar Verdi

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Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen dolu yağışı, tarım arazilerinde büyük zarara yol açtı. Bir vatandaşın çektiği görüntülerde, dolunun başlamasının ardından saniyeler içinde arazinin beyaza büründüğü görüldü. Dolu yağışı özellikle mısır, arpa ve buğday gibi ürünlere zarar verdi. Ziraat mühendisleri, çiftçilere yaprak gübrelemesi yapmalarını tavsiye etti.

28.05.2024 18:42
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Ekili araziler saniyeler içinde beyaza büründü

Konya'nın Karapınar ilçesinde dolu yağışı tarım arazilerinde zarara yol açtı

KONYA - Konya'nın Karapınar ilçesinde dolu yağışı tarım arazilerinde zarara yol açtı. Bir vatandaşın çektiği görüntülerde dolunun başlamasının ardından saniyeler içinde arazinin beyaza büründüğü görüldü.

Karapınar ilçesinde etkili olan dolu ve yağmur, ekili alanlarda zarara yol açtı. İlçede aniden başlayan yağmur, bir süre sonra doluya dönüştü. Dolu yağışı, ekili alanlarda zarara yol açtı. Dolu yağışının Ortaoba, Kayacık, Hasanoba Niğde boğazı, Sazlıpınar, Akçayazı ve Akkuyu mevkilerinde etkili olduğu belirtildi. Dolu yağışının özellikle mısır, arpa ve buğday başta olmak üzere birçok ürüne zarar verdiği kaydedilirken, üreticiler büyük şok yaşadı.

Akkuyu mevkiinde çiftçilik yapan İbrahim Kolay, 350 dekar arazide mısır ektiğini, bir anda başlayan yağmur ve ardından dolunun ürünlerine zarar verdiğini söyledi. Ziraat Mühendisi Amil Düzgüner de, çiftçilere mısır için 1 hafta 10 gün sonra yeni gelen yapraklarla birlikte aminoasit, deniz yosunu gibi ürünlerle yaprak gübrelemesi uygulamaları yapmalarını tavsiye etti.

Kaynak: İHA

Karapınar, Mısır, Konya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karapınar'da Dolu Yağışı Tarım Arazilerine Zarar Verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karapınar'da Dolu Yağışı Tarım Arazilerine Zarar Verdi - Son Dakika
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