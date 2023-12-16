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Karasu'da içki içtiği için çay ocağı sahibi ve oğullarını bıçaklayan şüpheli kaçtı - Son Dakika
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Karasu'da içki içtiği için çay ocağı sahibi ve oğullarını bıçaklayan şüpheli kaçtı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir çay ocağı işletmecisi, iş yerinin önünde içki içtiği için uyardığı Hami K. tarafından bıçaklanarak yaralandı. Olayın ardından şüpheli kaçarken, yaralanan baba ve iki oğlu hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Karasu\'da içki içtiği için çay ocağı sahibi ve oğullarını bıçaklayan şüpheli kaçtı
16.12.2023 - 19:47,
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SAKARYA'nın Karasu ilçesinde Hami K., iş yerinin önünde içki içtiği için kendisini uyaran çay ocağının sahibi baba ile yanındaki 2 oğlunu bıçakla yaraladı.

Olay, akşam saatlerinde Karasu ilçesinin İncilli Mahallesi, Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir pasajda meydana geldi. İddiaya göre, çay ocağı işleten Mustafa E., iş yerinin önünde içki içen Hami K.'yı uyardı. Hami K., içki içtiği için kendisini uyaran Mustafa E. ile çocukları Süleyman E. ve Yahya E.'ye bıçakla saldırdı. Hami K.'nın bıçakla saldırdığı baba ve iki oğlu yaralandı. Üç kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli motosikletle olay yerinden kaçarken, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 3 kişi sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
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Atatürk Bulvarı, Son Dakika

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