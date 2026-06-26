Karasu sahilinde alkol denetimi! Görüntüler kullanıcıları ikiye böldü - Son Dakika
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Karasu sahilinde alkol denetimi! Görüntüler kullanıcıları ikiye böldü

26.06.2026 14:32
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde Sahil Güvenlik ekiplerinin sahilde alkol kullandığı belirlenen kişilere idari para cezası uyguladığı anlar kameraya yansıdı. İşlem yapılan kişilerin sahilden uzaklaştırıldığı görüntüler sosyal medyada tartışma yarattı. Bir kesim denetimleri kamu düzeni açısından desteklerken, bazı kullanıcılar ise uygulamayı yaşam tarzına müdahale olarak değerlendirdi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde Sahil Güvenlik ekiplerinin sahilde alkol kullandığı belirlenen kişilere yönelik denetimleri kameraya yansıdı. İdari para cezası uygulanan kişilerin sahilden uzaklaştırıldığı görüntüler sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu.

SAHİLDE ALKOL DENETİMİ

Karasu sahilinde görev yapan Sahil Güvenlik ekipleri, denetimler sırasında sahilde alkol kullandığı belirlenen kişilere idari para cezası uyguladı.

Görüntülerde ekiplerin sahilde bulunan kişilerle görüştüğü, kimlik kontrolü yaptığı ve haklarında işlem uyguladığı görüldü. İşlemleri tamamlanan kişiler daha sonra sahil bölgesinden uzaklaştırıldı.

YETKİLİLERDEN DENETİM MESAJI

Yetkililer, vatandaşların güvenliğini ve kamu düzenini sağlamak amacıyla sahil bölgelerindeki denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Denetim görüntülerinin paylaşılmasının ardından sosyal medyada farklı görüşler dile getirildi.

Bir kesim, ailelerin yoğun olarak kullandığı sahillerde kamu düzeninin korunması için uygulamayı destekledi.

Diğer kesim ise uygulamayı yaşam tarzına ve yeme-içme alışkanlıklarına müdahale olarak değerlendirdi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

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Son Dakika Güncel Karasu sahilinde alkol denetimi! Görüntüler kullanıcıları ikiye böldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • aydın yılmaz aydın yılmaz:
    Sahilde alkol mü olurmuş o ikiye bölenleri ikiye daha bölerim 0 0 Yanıtla
  • kenan kara kenan kara:
    Toplumsal alanlarda alkol kullanmak herkesi rahatsız eder.Ailesi,çoluğu,çocuğu ile gelenler var.Alkol almak isteyen gitsin evinde alsın.İçki bütün kötülüklerin anasıdır.Her kötülüğü içinde barındırır. 0 0 Yanıtla
  • mert çelik mert çelik:
    2 ye boluncek bır sey yok...demekkı ulkede zekı ınsanlar var bıde olmayanlar var..yanı bu kadar 2 ye bolunme ıyı degıl 0 0 Yanıtla
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