(ADANA)- Karataş Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı ilçeye kazandırılan Atatürk Gençlik Merkezi'nde düzenlenen çocuk şenliği ile kutladı.

Karataş'ta 23 Nisan, Atatürk Gençlik Merkezi'nde düzenlenen çocuk şenliğiyle kutlandı. Şenlik kapsamında kurulan etkinlik alanlarında festival havası oluşurken, çocuk tiyatrosu gösterileri, renkli etkinlikler, ödüllü yarışmalar ve çocuklara özel ikramlar miniklere keyifli bir gün yaşattı. Gün boyu süren programda çocuklar doyasıya eğlendi. CHP İlçe Başkanı Cengiz Şimşek, CHP Meclis Üyeleri Ekrem Kuşçu ve Ali Kaymaz da şenliğe katılarak çocukların sevincine ortak oldu.

"Karataş'ta bugüne kadar yapılmayan kültür ve sanat etkinliklerini hayata geçireceğiz"

Belediye Başkanı Ali Bedrettin Karataş, merkezin ilk etkinliğini çocuklarla paylaşmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Geleceğimizin teminatı kıymetli çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet'i emanet edeceği Atatürkçü bir neslin teminatı olarak sizleri gördüğü için dünyada tek olan bu bayramı sizlere armağan etti. Bizlere yakışan; Atatürk'e layık olmak, onun kurduğu Cumhuriyet'e, ilke ve inkılaplarına sahip çıkmaktır. Bu bizim vefa borcumuzdur" diye konuştu.

Başkan Karataş, Karataş Atatürk Gençlik Merkezi'nin hizmete girmesiyle birlikte ilçede yeni bir dönemin başladığını belirterek, "Bu şenlik bir ilk ama son olmayacak. Karataş'ta bugüne kadar yapılmayan kültür, sanat ve spor etkinliklerini hayata geçireceğiz. Bizleri takipte kalın, sizleri çok seviyorum" dedi.