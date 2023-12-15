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Karatay Belediyesi, Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü için çorba ikramında bulundu - Son Dakika
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Karatay Belediyesi, Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü için çorba ikramında bulundu

Karatay Belediyesi, Hazreti Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında Konya'ya gelenlere çorba ikramında bulundu. Şems-i Tebrizi Camisi'ne gelenlere belediye ekipleri tarafından sıcak çorba dağıtıldı. Belediye Başkanı Hasan Kılca, misafirleri en iyi şekilde ağırlamaya çalıştıklarını belirtti ve Konya'ya gelen misafirlerin içini ısıtmak için çorba ve salep ikramında bulunduklarını ifade etti.

Karatay Belediyesi, Mevlana\'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü için çorba ikramında bulundu
15.12.2023 - 12:35,  Güncelleme: 12:44
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Karatay Belediyesi, Hazreti Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri için kente gelenlere çorba ikramında bulundu.

Sabah namazı için Şems-i Tebrizi Camisi'ne gelenlere, belediye ekiplerince sıcak çorba dağıtıldı.

Belediye Başkanı Hasan Kılca, Mevlana'nın misafirlerini en iyi şekilde ağırlamaya çalıştıklarını söyledi.

Belediye olarak gönüllerde yer almanın öncelikleri olduğunu dile getiren Kılca, "Kış aylarının ve soğuğun etkisini hissettirdiği bugünlerde, Konya'ya gelen misafirlerimizin içini ısıtmak için çorba ve salep ikramında bulunuyoruz. Hazreti Mevlana'nın çağrısına uyup şehrimize gelen tüm misafirlerimize bu vesileyle bir kez daha şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Karatay Belediyesi, Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü için çorba ikramında bulundu - Son Dakika
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