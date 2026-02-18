Karatay Belediyesi'nden Ramazan Etkinlikleri - Son Dakika
Karatay Belediyesi'nden Ramazan Etkinlikleri

Karatay Belediyesi\'nden Ramazan Etkinlikleri
18.02.2026 14:31
Karatay Belediyesi, Ramazan ayı için tiyatro gösterimleri, iftar paketleri ve çocuk etkinlikleri düzenliyor.

Karatay Belediyesi, ramazan ayı için birçok etkinlik hazırladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi'nde sahnelenecek "Bir Başka Ramazan" tiyatro gösterileriyle Hacivat ile Karagöz gölge oyunu ramazan boyunca farklı günlerde izleyiciyle buluşacak.

"İftara 5 Kala" etkinliği kapsamında, ramazanın ilk gününden itibaren Karatay Gençlik Meclisi gönüllüleri tarafından şehrin 16 noktasında iftara yetişemeyenlere iftar paketleri dağıtılacak."

Gençlerin kaynaşmasını hedefleyen Karatay Gençlik Meclisi Ortaöğretim Çalışma Grubu'nun iftar buluşmaları ise Aziziye Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Ramazan boyunca Karatay'da eğitim gören 5 bin lise öğrencisine iftar yemeği verilecek.

Tekne orucu geleneği yaşatılacak

Karatay Çocuk Meclisi'nin "tekne orucu" etkinlikleri 21 ve 28 Şubat ile 7 ve 14 Mart Cumartesi günü Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Tekne orucu programına katılmak isteyen çocuklar, Karatay Çocuk Meclisi'nin sosyal medya hesabında yer alan başvuru formu üzerinden başvurularını yapabilecek. Teravih namazı sonrası düzenlenecek "Ayakkabımda Ne Var?" etkinliği ise Ramazan boyunca farklı camilerde teravih sonrası çocuklarla buluşacak, sürpriz hediyeler ve ikramlar sunulacak.

Karatay Gençlik Meclisi tarafından sosyal medya hesapları üzerinden ödüllü siyer bilgi yarışması düzenlenecek. Yarışma kapsamında her gün yöneltilecek sorulara doğru cevap veren 10 katılımcıya sürpriz hediyeler verilecek.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Ramazan ayının birlik ve beraberliği güçlendirdiğini belirterek herkesi etkinliklere davet etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Çocuk, İftar, Son Dakika

