Konya'nın Karatay ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
H.K. idaresindeki 42 BP 826 plakalı otomobil, Aslanlı Kışla Caddesi'nde M.E. (52) kontrolündeki 42 AZN 472 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü M.E, ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kaza sonrası bir süreliğine kesintiye uğrayan adliye tramvay hattı araçların kaldırılmasının ardından açıldı.??
Son Dakika › Güncel › Karatay'da Motosiklet Kazası - Son Dakika
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