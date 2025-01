Karatay'da Yabancı Öğrenciler Ağırlanıyor

Güncel

Karatay Belediyesi Tabiat Mektebi, 29 kişilik yabancı öğrenciyi ağırladı.

Karatay Mehmet Hanife Yapıcı Anadolu Lisesi Erasmus programı kapsamında "What About Us" projesini yürüttü.

Proje kapsamında, Almanya, İsveç ve Hırvatistan'dan gelen 29 kişilik grup, Karatay Belediyesi Tabiat Mektebi'nde ağırlandı.

Etkinliğe katılan öğrenciler, Tabiat Mektebi'nin ahşap, mutfak ve kil atölyelerinde uygulamalı etkinliklere katıldı.

Öğrenciler etkinlikte sürdürülebilir yaşam, çevre bilinci ve doğa dostu uygulamalar hakkında bilgi edindi.