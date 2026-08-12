15 Temmuz suikast timi üyesinin ablasına tutuklama: E-posta taslaklarıyla gizli haberleşme - Son Dakika
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15 Temmuz suikast timi üyesinin ablasına tutuklama: E-posta taslaklarıyla gizli haberleşme

15 Temmuz suikast timi üyesinin ablasına tutuklama: E-posta taslaklarıyla gizli haberleşme
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15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde yer alan eski yüzbaşı Burkay Karatepe'ye yardım ettiği iddiasıyla tutuklanan ablası Ayşe Alanur Karatepe'nin, kardeşiyle ortak e-posta hesabındaki Word dosyaları üzerinden haberleştiği, sahte kimlik, kaçış planları ve para transferi yaptığı ortaya çıktı.

MUĞLA'da 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan 10 yıl sonra Afyonkarahisar'da yakalanan eski yüzbaşı Burkay Karatepe'ye yardım ettiği iddiasıyla tutuklanan mimar ablası Ayşe Alanur Karatepe'nin, kardeşiyle ortak kullandıkları e-posta hesabının 'taslaklar' bölümüne kaydedilen Word dosyaları üzerinden haberleştiği ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında incelenen yazışmalarda, sahte kimlik hazırlığı, para transferleri, yurt dışına kaçış planları ve buluşma organizasyonlarına ilişkin ifadelerin yer aldığı belirtildi.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer aldığı belirtilen FETÖ hükümlüsü ihraç yüzbaşı Burkay Karatepe'nin geçen hafta Afyonkarahisar'da yakalanmasının ardından soruşturma genişletildi. Soruşturma kapsamında, Burkay Karatepe ile örgütsel yöntemlerle irtibat kurduğu, maddi destek sağladığı ve uzun yıllar saklanmasına yardımcı olduğu iddia edilen ablası Ayşe Alanur Karatepe hakkında işlem başlatıldı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Başsavcı Necati Kayaközü'nün talimatıyla harekete geçen ekipler, kardeşinin yakalandığını öğrenmesinin ardından Muğla'ya geldiği belirlenen Ayşe Alanur Karatepe'yi, 6 Temmuz'da Menteşe ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Şüphelinin kaldığı otel odasında, kullandığı araçta ve Eskişehir'deki ikamet adresinde eş zamanlı arama yapıldı. Aramalarda ele geçirilen dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu.

TUTUKLANDI

Ayşe Alanur Karatepe'nin, örgütsel haberleşme yöntemleriyle kardeşiyle irtibat kurduğu, yiyecek temini, sağlık ihtiyaçlarının karşılanması, maddi destek sağlanması, yurt dışına kaçış planları ile ailesine bilgi ulaştırılması ve gizlenmesine yönelik faaliyetlerde bulunduğu belirtildi. Ayşe Alanur Karatepe, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

WORD DOSYALARI ÜZERİNDEN İLETİŞİM KURMUŞLAR

İncelenen dijital materyallerde; kardeşlerin ortak kullandığı e-posta hesabının 'taslaklar' klasörüne kaydedilen Word dosyaları üzerinden iletişim kurdukları belirlendi. Yazışmalarda, Burkay Karatepe'nin saklanmasına yönelik tedbirler, para ve ihtiyaç gönderimleri, buluşma planları ile kimlik ve pasaport hazırlığına ilişkin ifadelerin bulunduğu belirtildi. Yazışmalardan birinde Ayşe Alanur Karatepe'nin kardeşine, "Temkinli olmaya devam, pusuda bekliyor çakallar açık bulmak için" ifadelerini kullandığı tespit edildi. Başka bir yazışmada, yüz yüze ve telefonla görüşmelerin mümkün olduğunca azaltılması gerektiğine yönelik ifadelerin yer aldığı kaydedildi. Karatepe'nin kardeşiyle belirli tarihlerde buluşma planları yaptığı da yazışmalara yansıdı. Bir dokümanda, "Haftaya Salı günü 9 Mart saat 14.00'da buluşalım" ifadelerinin yer aldığı belirtildi.

SURİYE VE İRAN ROTASI

Soruşturma dosyasına giren başka bir yazışmada, Burkay Karatepe'nin ilerleyen dönemde yurt dışına çıkarılması ihtimaline karşı Suriye, Lübnan ve İran güzergahlarının değerlendirildiği öne sürüldü. Yazışmada Hatay üzerinden bağlantı kurulmasından ve Suriye üzerinden Beyrut'a geçiş ihtimalinden söz edildiği, Van üzerinden İran güzergahı için de güvenilir kişilerle bağlantı kurulabileceğinin ifade edildiği belirtildi.

SAHTE KİMLİK İDDİASI

Yazışmalarda kimlik ve pasaport hazırlığına ilişkin ifadeler de yer aldı. Bir dokümanda biyometrik fotoğraf çektirilmesi ve yeni tip çipli kimlik hazırlanması yönünde mesaj bulunduğu, başka bir yazışmada şantiyelerde çalışan işçilerin kimlik bilgilerinin arasından uygun kişilerin seçilerek sahte kimlik hazırlığında kullanılmasının planlandığının değerlendirildiği belirtildi. Bir başka yazışmada ise kimlik ve pasaport işlemleri için para biriktirildiği, pasaport ve kimlikte farklı fotoğraflar kullanılması gerektiğinin konuşulduğu kaydedildi.

'TARLA İÇİNDEN DOLAN'

Dosyadaki yazışmalarda Burkay Karatepe'nin yakalanmaması için çevredeki güvenlik kameraları konusunda da uyarıldığı öne sürüldü. Ayşe Alanur Karatepe'nin, köy giriş ve çıkışlarında kameralar bulunduğunu belirterek, kardeşine araç içerisinde görünmemesi ve ana yolu kullanmak yerine tarla içerisinden ilerlemesi yönünde uyarıda bulunduğu belirtildi. Aynı yazışmada kardeşine bir süre daha beklemesi ve dikkat çekmeden geçimini sağlayacak işler yapması yönünde tavsiyelerde bulunulduğu kaydedildi.

'DEPREM ZAMANINI DEĞERLENDİREMEDİK'

Soruşturma dosyasındaki 2025 tarihli olduğu belirtilen bir başka yazışmada, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından oluşan ortamın yurt dışına kaçış için uygun bir dönem olduğu yönünde ifadelerin yer aldığı belirtildi. Ayşe Alanur Karatepe'nin, "Deprem zamanı tam karmaşa vaktiydi, düşünemedik. Değerlendiremedik" şeklinde ifadeler kullandığı kaydedildi. Yazışmalarda ayrıca taşınmazların satılması, para biriktirilmesi ve yurt dışında yeni bir hayat kurulmasına yönelik planlardan da söz edildiği ifade edildi.

'İRTİBATIM OLMADI'

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Ayşe Alanur Karatepe'nin ise söz konusu yazışmaların önemli bölümünü hatırlamadığını veya kendisiyle ilgisinin bulunmadığını savunduğu belirtildi. Kardeşi Burkay Karatepe ile 15 Temmuz sonrasında babasıyla birlikte görüştükten sonra bir daha yüz yüze görüşmediğini öne süren Karatepe, kendisine yöneltilen bazı sorulara cevap vermek istemediğini söyledi.

'1'İNCİ DERECE KAN BAĞIM VAR'

Ayşe Alanur Karatepe'nin polisteki ifadesinde, kardeşine yönelik yardım iddialarını terör örgütüyle bağlantılı bir faaliyet olarak görmediğini savunarak, "Hiçbir şekilde terör örgütüne yardım etmek gibi bir durumum söz konusu olamaz. Yaptığım her şey birinci dereceden kan bağım olan kardeşim Burkay Karatepe'yedir" dediği belirtildi.

Soruşturma kapsamında elde edilen dijital materyallerin ve yazışmaların incelemesinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Darbe Girişimi, 15 Temmuz, Güncel, Mimar, Afyon, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 Temmuz suikast timi üyesinin ablasına tutuklama: E-posta taslaklarıyla gizli haberleşme - Son Dakika

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