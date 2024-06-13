Karavan Dolandırıcılarına Operasyon: 9 Tutuklama - Son Dakika
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Karavan Dolandırıcılarına Operasyon: 9 Tutuklama

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte ilanlarla karavan satışı yaparak dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 13 şüpheliden 9'u tutuklandı. Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, suç örgütünün elebaşı S.B'nin liderliğini yaptığı örgütü takibe aldı. Örgüt üyeleri, sahte ilanlarla müşterilerle iletişime geçerek kapora ve nakliye ücretleri aldıktan sonra paraları farklı hesaplara veya kripto para platformlarına aktarıyordu. Operasyon sonucunda 5 milyon 500 bin lira para giriş çıkışı tespit edildi. Operasyon, Ağrı, Balıkesir, İstanbul ve Eskişehir'de eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. 11 zanlı yakalanırken, devam eden çalışmalarda 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Tutuklanan 9 şüpheli Gebze Adliyesi'ne sevk edildi, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

13.06.2024 20:19
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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, karavan satışında sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları belirlenen suç örgütüne yönelik 4 ilde düzenlediği operasyon kapsamında gözaltına aldığı 13 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında 37 farklı yakalama emri ve 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B'nin elebaşılığını yaptığı suç örgütünü takibe aldı.

Ekipler, örgüt üyelerinin, internet sitelerine verdikleri sahte karavan satışı ilanları aracılığıyla müşterilerle görüşüp kapora ve nakliye ücretleri aldıklarını, paraları başka hesaplara ya da çeşitli kripto para platformlarına aktardıklarını tespit etti.

Kripto para birimlerine çevrilen paraların izinin kaybettirilmeye çalışıldığını, bu yöntemle birçok kişinin dolandırılması sonucu örgüt üyelerinin hesaplarına 5 milyon 500 bin lira para giriş çıkışı gerçekleştiğini belirleyen ekipler, 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ağrı, Balıkesir, İstanbul ve Eskişehir'de belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 11 zanlı yakalanırken, devam eden çalışmalarda 2 şüpheli daha gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanırken, diğerleri ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karavan Dolandırıcılarına Operasyon: 9 Tutuklama - Son Dakika

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