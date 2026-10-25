Karayolları Genel Müdürlüğü bültenine göre bazı yollarda şeritler kapatıldı - Son Dakika
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Karayolları Genel Müdürlüğü bültenine göre bazı yollarda şeritler kapatıldı

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Karayolları Genel Müdürlüğü bültenine göre yapım, bakım ve onarım süren kara yolu kesimlerinde bazı şeritler kapatılıyor ve ulaşım kontrollü sağlanıyor. Sürücülerin bu bölgelerde yavaşlaması, trafik işaretleri ile işaretçilerine uyması isteniyor.

Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmalarının sürdüğü kesimlerde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun 0-3. kilometrelerinde, Anadolu Otoyolu-İzmit Doğu kavşaklarındaki eski beton direklerin yenilenmesi çalışmaları, otoyoldaki trafik yoğunluğunun en az olduğu zamanlarda devam ediyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun 5. kilometresinde, Aydın Güney Kavşak Köprüsü'ndeki çalışmalar nedeniyle İzmir istikametinde sol ve orta şerit kapatılarak bölgede trafik akışı, sağ ve emniyet şeritlerinden sağlanıyor.

Ankara-Konya yolunun 28-31. kilometrelerindeki (Çimşit Kavşağı) yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, Konya-Ankara istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Gölbaşı-Kahramanmaraş il sınırı yolunun 20-25. kilometrelerindeki üstyapı yenileme ve Çanakkale-Çan Devlet yolunun 26-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Konya-Ankara yolunun 36-41. kilometrelerindeki (ASELSAN Kavşağı-Kayacık Mahallesi kesimi) çalışmalar nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Niğde-Kayseri yolunun 36-38. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle trafik akışı, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü devam ediyor.

Tokat-Niksar yolunun 24-34. kilometrelerindeki bölünmüş yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun Niksar istikametinde iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Antalya-Isparta yolunun 34-36. kilometrelerindeki ve Göksun-Elbistan yolundaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: AA
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