Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bültenini açıkladı: TEM ve TAG otoyolları dahil birçok güzergahta çalışma var, sürücüler dikkatli olsun
Karayolları Genel Müdürlüğü, yapım ve onarım çalışması süren kara yolu kesimlerini açıkladı. TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Dilovası kavşaklarında İstanbul istikameti trafiğe kapatılırken, Bursa-Yalova ve Sinop-Samsun yollarında da ulaşım tek istikametten iki yönlü sağlanıyor. Artvin-Erzurum yolundaki tünellerde ise akşam saatlerine kadar kontrollü geçiş geçerli olacak.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Dilovası kavşakları 1-10. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak sürücüler D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.
TAG Otoyolu'nun 6-7. kilometrelerinde Karaisalı Kavşağı'ndaki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Torbalı-Ödemiş yolunun 7-12. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Çavdır-Söğüt-Korkuteli yolunun 5-12. ve Diyarbakır-Silvan yolunun 50-52. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
Bursa- Yalova yolunun 33-36. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Bursa-Yalova istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.
Sinop- Samsun yolunun 49-53. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Sinop istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü devam ediyor.
Tavşanlı-Domaniç yolunun 39-41. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Yıldızeli-Sivas yolunun 41-43. kilometrelerinde demir yolu üstgeçit köprüsündeki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Artvin- Erzurum yolunun 1-37. kilometrelerindeki 20 tünel ve güzergahlarında yapılacak drenaj sistemi ile bordür diplerinde temizlik çalışmaları dolayısıyla saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.
Son Dakika › Güncel › Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bültenini açıkladı: TEM ve TAG otoyolları dahil birçok güzergahta çalışma var, sürücüler dikkatli olsun - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?