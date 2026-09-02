Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bültenini açıkladı: TEM ve TAG otoyolları dahil birçok güzergahta çalışma var, sürücüler dikkatli olsun - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bültenini açıkladı: TEM ve TAG otoyolları dahil birçok güzergahta çalışma var, sürücüler dikkatli olsun

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karayolları Genel Müdürlüğü, yapım ve onarım çalışması süren kara yolu kesimlerini açıkladı. TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Dilovası kavşaklarında İstanbul istikameti trafiğe kapatılırken, Bursa-Yalova ve Sinop-Samsun yollarında da ulaşım tek istikametten iki yönlü sağlanıyor. Artvin-Erzurum yolundaki tünellerde ise akşam saatlerine kadar kontrollü geçiş geçerli olacak.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Dilovası kavşakları 1-10. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak sürücüler D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.

TAG Otoyolu'nun 6-7. kilometrelerinde Karaisalı Kavşağı'ndaki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Torbalı-Ödemiş yolunun 7-12. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Çavdır-Söğüt-Korkuteli yolunun 5-12. ve Diyarbakır-Silvan yolunun 50-52. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Bursa- Yalova yolunun 33-36. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Bursa-Yalova istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Sinop- Samsun yolunun 49-53. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Sinop istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Tavşanlı-Domaniç yolunun 39-41. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Yıldızeli-Sivas yolunun 41-43. kilometrelerinde demir yolu üstgeçit köprüsündeki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Artvin- Erzurum yolunun 1-37. kilometrelerindeki 20 tünel ve güzergahlarında yapılacak drenaj sistemi ile bordür diplerinde temizlik çalışmaları dolayısıyla saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.

Kaynak: AA

Karayolları Genel Müdürlüğü, İstanbul, Erzurum, Kocaeli, Artvin, Samsun, Yalova, Ulaşım, Güncel, Sinop, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bültenini açıkladı: TEM ve TAG otoyolları dahil birçok güzergahta çalışma var, sürücüler dikkatli olsun - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazeteci-yazar Şükran Soner yaşamını yitirdi Gazeteci-yazar Şükran Soner yaşamını yitirdi
Emine Erdoğan Bişkek’te lider eşleriyle buluştu Emine Erdoğan Bişkek'te lider eşleriyle buluştu
İntihar girişiminde insanlık dersi Üç saat boyunca başından ayrılmadı İntihar girişiminde insanlık dersi! Üç saat boyunca başından ayrılmadı
Karadağ’da Rus saldırgan 3 kişiyi öldürdü, intihar etti Karadağ'da Rus saldırgan 3 kişiyi öldürdü, intihar etti
İzlemek mide ister Çıplak ayaklarıyla üretiyorlar İzlemek mide ister! Çıplak ayaklarıyla üretiyorlar
İsrail’in Gazze’ye 10’dan fazla hava saldırısı: 1 ölü, 3’ü çocuk yaralı İsrail'in Gazze'ye 10'dan fazla hava saldırısı: 1 ölü, 3'ü çocuk yaralı

09:39
Aynı eve ikinci kez giren hırsız kadınlar yakalandı
Aynı eve ikinci kez giren hırsız kadınlar yakalandı
09:36
DGM’den Silivri açıklarında kaza yapan gemiyle ilgili kötü haber
DGM'den Silivri açıklarında kaza yapan gemiyle ilgili kötü haber
09:35
Fener’den gidenin içinden Messi çıkıyor Kaleye füze attı, takımını finale çıkardı
Fener'den gidenin içinden Messi çıkıyor! Kaleye füze attı, takımını finale çıkardı
09:33
Cem Küçük soruşturmasında yeni gelişme: Yakalama kararı bulunan İsmail Çanak itirafçı oldu
Cem Küçük soruşturmasında yeni gelişme: Yakalama kararı bulunan İsmail Çanak itirafçı oldu
09:30
Hafize Gaye Erkan hakkında suç duyurusu “Bakan olacağım“ deyip komşularını ölümle tehdit etti iddiası
Hafize Gaye Erkan hakkında suç duyurusu! "Bakan olacağım" deyip komşularını ölümle tehdit etti iddiası
09:27
Amedspor yenilgisi sonrası olay iddia Onana ve Salah İngiltere’ye mi gitti
Amedspor yenilgisi sonrası olay iddia! Onana ve Salah İngiltere'ye mi gitti?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2026 10:01:01. #7.12#
SON DAKİKA: Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bültenini açıkladı: TEM ve TAG otoyolları dahil birçok güzergahta çalışma var, sürücüler dikkatli olsun - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement