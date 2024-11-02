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Karayollarında Çalışmalar Devam Ediyor

Yolda bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücüler dikkatli olmalı, trafik işaretlerine uymalıdır.

02.11.2024 09:16
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Aydın- Denizli Otoyolu'nun Sarayköy bağlantı yolundaki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Sarayköy çıkış kolundaki iki şerit trafiğe kapatıldı.

Avrupa Otoyolu'nun Basınekspres yolu 0-8. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle şerit daraltması yapılarak, ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Çalışmalar 22.00-06.00 saatlerinde gerçekleştiriliyor.

İzmir- Çeşme Otoyolu'nun Çeşme istikameti 0-1. kilometrelerinde (Güzelbahçe Gişeleri kesimi) altyapı çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle bant aktarımına gidilerek, ulaşım yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Karasu-Kocaali yolunun 0-1. kilometrelerinde (Karasu Liman Kavşağı bölgesi) yapım çalışması dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Kırıkkale- Kırşehir yolunun 4-5. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Kırşehir-Kırıkkale istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritten kontrollü devam ediyor.

Zonguldak- Karabük il sınırı-Yenice-Karabük yolunun 0-2. kilometrelerinde Kalabaklı Köprüsü'ndeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Kızılkaya-Burdur- Antalya ayrımı 4-9. kilometrelerinde üstyapı, toprak işleri ve sanat yapısı çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uyması gerekiyor.

Tavşanlı- Kütahya yolunun 61-63. kilometrelerinde Geven Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları sebebiyle Tavşanlı-Kütahya istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Kütahya-Tavşanlı istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Samsun-Çarşamba- Terme yolunun 22-23. kilometrelerinde üst geçit çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım sağ şeritlerden kontrollü gerçekleştiriliyor.

Trabzon- Gümüşhane il sınırı- Torul devlet yolunun 25-28. kilometrelerinde Harşit-3 Köprüsü'ndeki derz onarım çalışması dolayısıyla ulaşıma Trabzon-Torul istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Kaynak: AA

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