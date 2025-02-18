Karayollarında Çalışmalara Dikkat!

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Aydın- Denizli Otoyolu'nun 14-15. kilometrelerinde şev destekleme çalışmaları nedeniyle 28 Şubat'a kadar 13.00-15.00 saatlerinde kontrollü patlama yapılacağından ulaşım kontrollü sağlanacak.
TAG Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 6-9. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle bant aktarımı yapılarak, ulaşıma Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.
Ankara- Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
İğneada-Demirköy yolunun 19-20. kilometrelerinde Askerdere Köprüsü mevkisindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
Konya-Karaman- Ereğli çevre yolunun 13-14. kilometrelerinde Kaşınhanı Köprülü Kavşağı'ndaki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle Çumra-Karaman yönünde sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.
Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun 0-5. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.
Elmalı-Finike yolu, 25-26. kilometrelerindeki patlatmalı kazı çalışmaları nedeniyle saat 17.00'ye kadar aralıklarla trafiğe kapatılacak.
Malatya-Gölbaşı yolunun 2-4. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 7-8. kilometrelerindeki heyelan dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Gümüşhane- Trabzon yolunun 41. kilometresinde Başar Tüneli mevkisindeki derz yenileme çalışması nedeniyle Gümüşhane-Trabzon yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.
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