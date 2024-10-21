Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 7 Kişi Hastaneye Sevk Edildi - Son Dakika
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Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 7 Kişi Hastaneye Sevk Edildi

Niğde'de sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle 7 kişi tedavi altına alındı.

21.10.2024 09:46
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Niğde'nin Çiftlik ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 5'i çocuk 7 kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçede yaşayan S.E. (57), M.E. (35), E.E. (10), Ö.F.E. (2), A.E. (9), F.E. (14) ve H.E. (9), sobadan sızan karbonmonoksit gazındın zehirlendikleri gerekçesiyle Çiftlik Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen 7 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 7 Kişi Hastaneye Sevk Edildi - Son Dakika

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