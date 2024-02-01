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Karda mahsur kalan 2 kişi 4 saatte kurtarıldı - Son Dakika
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Karda mahsur kalan 2 kişi 4 saatte kurtarıldı

Karda mahsur kalan 2 kişi 4 saatte kurtarıldı

Mersin'in Erdemli ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle araçlarıyla mahsur kalan 2 kişi, Erdemli Belediyesi ekipleri tarafından 4 saatlik çalışma sonucunda kurtarıldı. İzmir'e gitmek için yola çıkan vatandaşlar navigasyonun yanlış yönlendirmesiyle kapalı olan Karaman yolunda mahsur kaldı. Fen işleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların çağrısı üzerine harekete geçerek kurtarma çalışmalarını gerçekleştirdi.

01.02.2024 00:12
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Karda mahsur kalan 2 kişi 4 saatte kurtarıldı

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesi Karaman- Konya karayolunda yoğun kar yağışı dolayısıyla araçlarıyla birlikte mahsur kalan 2 kişi, Erdemli Belediyesi ekiplerince 4 saatlik çalışma sonunda kurtarıldı.

Erdemli ilçesi Toros Mahallesi'nde kapalı olan Karaman- Konya yoluna giren ve ardından ara yolda kara saplanan bir araçta bulunan 2 kişinin yardımına belediye ekipleri yetişti. İzmir'e gitmek için yola çıkan iki vatandaş navigasyonun yanlış yönlendirmesiyle kapalı olan Karaman yolunda mahsur kaldı. Yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar, telefonla Erdemli Belediyesine ulaştı. Vatandaşların çağrısı üzerine Fen işleri Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yolda kalan vatandaşlar belediye ekipleri tarafından 4 saat süren çalışmayla kurtarıldı.

Bölgedeki kar yağışı dolayısıyla belediye ekiplerinin teyakkuza geçtiği bildirildi.

Kaynak: İHA

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