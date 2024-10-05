KARDEMİR'den Rekor Döküm Başarısı - Son Dakika
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KARDEMİR'den Rekor Döküm Başarısı

KARDEMİR\'den Rekor Döküm Başarısı

KARDEMİR, günlük 72 döküm yaparak yıllık 3 milyon ton sıvı çelik üretimine ulaşmayı hedefliyor.

05.10.2024 09:29
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KARABÜK Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), Çelikhane tesislerinde 120 tonluk konverterleriyle günlük 72 döküm gerçekleştirdiğini duyurdu.

Şirket yaptığı yazılı açıklamada, bilgi ve birikimleri ve çalışanlarının özverisiyle Türkiye sanayisine katkı sağlamaya devam edeceklerini duyurdu. KARDEMİR'in vizyonu ve misyonu doğrultusunda, gelecekteki hedeflere ulaşma konusundaki kararlığın bir kez daha ortaya konduğu aktarılan açıklamada, "Bu başarı ek yatırım yapmadan yıllık 3 milyon ton sıvı çelik üretimine ilerlediğimizin en somut göstergesidir. Günlük döküm sayısı rekoru başarısının gerçekleşmesinde emeği geçen tüm yöneticilerimize, mühendislerimize ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. KARDEMİR olarak, Türkiye'nin çelik sektörüne olan katkılarımızı artırarak sürdüreceğimizi ve ülkemizi bu alanda en ileri noktalara taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğimizi vurgulamak isteriz" ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında şunlara yer verildi:

"Türkiye'nin İlk Demir-Çelik Fabrikası 1937 yılında kurulan ve Türkiye'nin sanayileşme sürecinin en önemli mihenk taşlarından biri olan KARDEMİR, hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlara yönelik kaliteli çelik üretiminde sektörün öncüsü olmaya devam etmektedir. Teknolojik yatırımlarımız ve genişleyen üretim kapasitemizle, Türk çelik sektörünün gelişimine sağladığımız katkılar, aynı ivmeyle artarak sürecektir. KARDEMİR A.Ş. olarak, Demir Çelik sektörüne yerli ve milli üretim stratejileriyle katma değer sağlayan sektörel bağımsızlığı ve Türkiye Yüzyılı İlkelerini benimseyen küresel güç olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz."

Kaynak: DHA

Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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