KARDEMİR İşçilerinin Talepleri TBMM'de - Son Dakika
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KARDEMİR İşçilerinin Talepleri TBMM'de

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CHP Milletvekili Cevdet Akay, KARDEMİR çalışanlarının yüzde 73 ücret artışı ve diğer taleplerini aktardı.

04.03.2025 20:29
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(TBMM) - CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, TBMM Genel Kurulu'nda KARDEMİR çalışanlarının taleplerini dile getirdi. Saat ücretlerine yüzde 73 artış yapılması başta olmak üzere, KARDEMİR çalışanlarının tüm taleplerini TBMM'de dile getiren Akay, iktidar sıralarına seslenerek, "KARDEMİR emekçilerinin sesine kulak verin, taleplerini karşılayın" çağrısında bulundu.

TBMM Genel Kurulu'nda söz alarak, Türkiye'nin ilk ağır sanayi hamlesi olan KARDEMİR işçilerinin taleplerini sıralayan CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay şunları söyledi:

"Türkiye'nin ağır sanayideki ilk göz ağrısı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla; Cumhuriyetimizin ağır sanayi hamlesinin başladığı topraklarda yeşeren ve Çeliğin Başkent'ine dönüşen Karabük'ümüzün iftihar abidesi olan KARDEMİR'de çalışan emekçilerimizin haklı taleplerini dile getirmek istiyorum. KARDEMİR çalışanlarının saat ücretlerine yüzde 73 artış talep ettiklerini de söyleyen Akay, "Ekmeğini demirden çıkaran KARDEMİR'de alın teri akıtan emekçilerimiz, 2025-2026 yıllarını kapsayacak olan toplu iş sözleşmesinde saat ücretlerine ilk altı aylık dilim için yüzde 73 oranında artış yapılmasını talep ediyorlar.

"Emekçilerine bir maaş ikramiye verilmesini istiyorlar"

Yeni işe başlayan işçiler beş yılını doldurmadan kademelerine geçiş yapamıyor, bu da emekçilerin düşük maaş almalarına neden oluyor. KARDEMİR işçileri bu çalışma süresinin 3 yıla indirilmesini, fazla mesai çalışmalarının bitirilmesi için personel alımının yapılmasını, KARDEMİR'in temelinin atıldığı ve Karabük'ün dönüm noktası olan 3 Nisan'da KARDEMİR emekçilerine bir maaş ikramiye verilmesini istiyorlar. KARDEMİR emekçilerinin sesine kulak verin, taleplerini karşılayın."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel KARDEMİR İşçilerinin Talepleri TBMM'de - Son Dakika

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