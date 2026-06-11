Kardeş Cinayetinde Tutuklama - Son Dakika
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Kardeş Cinayetinde Tutuklama

11.06.2026 09:56
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Adana'da kardeşini bıçakla öldüren Muhammet P. tutuklandı. Olay, kira geliri tartışması sonucu gerçekleşti.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde kendisini tabancayla yaralayan kardeşini bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı.

Yenidoğan Mahallesi'nde 7 Haziran'da babaları Cevdet P'ye ait iş yerinin kira gelirinin paylaşımı konusunda çıktığı öne sürülen tartışmada kendisini tabancayla yaralayan kardeşi Ercan P'yi (49) bıçakla öldüren Muhammet P'nin (55) hastanedeki tedavisi tamamlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, taburcu edilen Muhammet P'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Yenidoğan Mahallesi'nde 7 Haziran'da çıkan kavgada Muhammet P, kendisini tabancayla yaralayan kardeşi Ercan P'yi bıçaklayarak öldürmüştü. Yaralı Muhammet P, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güncel, Adana, Yaşam, Son Dakika

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