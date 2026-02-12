Kardeş Kavgası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Kardeş Kavgası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

12.02.2026 10:38
Denizli'de tartıştığı ağabeyi tarafından vurulan Muzaffer Ç. hastanede hayatını kaybetti.

Denizli'nin Güney ilçesinde, tartıştığı ağabeyi tarafından tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Yağcılar Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Ç. (64) ile kardeşi Muzaffer Ç. (60) arasında Üçkuyular Mahallesi'ndeki arazide tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda kardeşine tabancayla ateş eden Mustafa Ç. kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Güney Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve Güney Ziraat Odası Genel Sekreteri olduğu öğrenilen Muzaffer Ç. müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri, emekli polis olduğu belirtilen zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.???????

Kaynak: AA

