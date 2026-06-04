Kardeşini Kurtaran Adam Kalp Krizinden Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kardeşini Kurtaran Adam Kalp Krizinden Hayatını Kaybetti

04.06.2026 09:59
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Ömer Tutaş, kardeşinin boğazına dilinin kaçmasını engelleyip hayatını kurtardı, ardından kalp krizi geçirdi.

Erzurum'da kahvaltı esnasında dili boğazına kaçan kız kardeşine müdahale ederek onu ölümden döndüren Ömer Tutaş, kardeşini ambulansla hastaneye uğurladıktan dakikalar sonra geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

KAHVALTI SOFRASI ACIYLA BİTTİ

Olay, önceki gün sabah saatlerinde Palandöken ilçesi Osman Bektaş Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinde kahvaltı yapan kardeşlerden Şeyma Tutaş, bir anda nefessiz kaldı. Durumu fark eden ağabeyi Ömer Tutaş, kardeşine müdahale etti. Tutaş, kardeşinin boğazına kaçan dilini çıkarıp nefes almasını sağladı. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri Şeyma Tutaş'ı hastaneye kaldırdı. Kardeşinin hastaneye götürülmesinin ardından eve çıkan Ömer Tutaş, rahatsızlandı. Ailesinin ihbarı üzenine gelen sağlık ekipleri tarafından Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ömer Tutaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ömer Tutaş'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Tedavisi Erzurum Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesinde süren Şeyma Tutaş'ın ise durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kardeşini Kurtaran Adam Kalp Krizinden Hayatını Kaybetti

MÜZİSYEN BABA GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Ömer Tutaş için Palandöken ilçesi Hacı Osman Efendi Camii'nde cenaze namazı kılındı. Bir evladı yoğun bakımda yaşam savaşı verirken diğer evladını kaybeden Erzurum'un yerel sanatçılarından Hüseyin Tutaş, namazda ayakta durmakta güçlük çekti. Sanatçı dostlarının yalnız bırakmadığı Hüseyin Tutaş, oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Kardeşini Kurtaran Adam Kalp Krizinden Hayatını Kaybetti

ARKADAŞLARININ ISRARIYLA RANDEVU ALDI

Ömer Tutaş'ın bir süredir kalp rahatsızlığı bulunduğu ve arkadaşlarının ısrarı üzerine 2 Haziran günü saat 15.00 için hastaneden randevu aldığı belirtildi. Ömer Tutaş'ın arkadaşlarından Tarık Çelik, "Sabah kahvaltı sırasında kız kardeşinin dili boğazına kaçıyor. Ömer müdahale ederek kardeşini kurtarıyor ve ambulansla hastaneye gönderiyor. Daha sonra kendisi rahatsızlanıyor. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Arkadaşları olarak sağlık sorunları yaşadığını fark etmiş, aynı gün saat 15.00 için randevu aldırmıştık. Ancak randevusuna gidemeden hayatını kaybetti" dedi.

Kardeşini Kurtaran Adam Kalp Krizinden Hayatını Kaybetti
Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kalp Krizi, 3. Sayfa, Erzurum, Hastane, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kardeşini Kurtaran Adam Kalp Krizinden Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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