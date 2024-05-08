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Başını okşayıp çocuğu gibi sevdi: Karga ile kadının dostluğu tebessüm ettirdi

İSTANBUL - İstanbul Küçükçekmece'de elleriyle beslediği karga ile arkadaşlık kuran vatandaş, görenleri tebessüm ettirdi. Çevreden geçen vatandaşlar ise sıra dışı arkadaşlığı şaşkınlıkla izledi. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Küçükçekmece'de yaşayan 57 yaşındaki Yurdagül Demir ile karga arasındaki dostluk yürekleri ısıttı. Kargayı çocuk gibi seven Demir, yanında getirdiği simidi kargaya ikram etti. Görenlerin içini ısıtan ikilinin dostluğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Karga ile dostluk kuran Yurdagül Demir, "Bir anda otururken yanıma geldi. Benden kaçmayarak kendisini sevmeme izin verdi. Belli bir zaman geçirdikten sonra arabama yöneldim. O da benimle birlikte gelerek araca bindi. Sonrasında yanımda getirdiğim simidi kargaya ikram ettim. Böyle yanıma gelmesi, benimle beraber zaman geçirmesi ve korkusuzca davranması beni çok şaşırttı" dedi.