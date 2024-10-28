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Karga ile Sıradışı Dostluk

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Üniversite öğrencisi, karganın eline konmasıyla sosyal medyada viral oldu. 7 milyon izlenme aldı.

28.10.2024 14:45
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Evcil kuş gibi gelip eline kondu, izleyenler hayret etti

Üniversite öğrencisi genç kadının iletişim kurmaya çalıştığı karganın gösterdiği yakınlık ve evcil kuş gibi eline konması dikkat çekti

SİVAS - Üniversite öğrencisi genç kadının iletişim kurmaya çalıştığı karganın gösterdiği yakınlık ve evcil kuş gibi eline konması dikkat çekti.

İnsanlarla kargalar arasında gelişen dostluklara bir örnekte Sivas'ta yaşandı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öğrencisi Azra Boysak kampüs içerisinde gezindiği sırada, kendisiyle iletişim kurmaya çalışan kargayı fark etti. Boysak'ta karganın gösterdiği yakınlığa karşılık verince ortaya birbirinden ilginç görüntüler çıktı. Genç kadını takip eden karga evcil bir kuş gibi uçarak eline kondu. Boysak bu anları kaydederek sosyal medya hesaplarında paylaştı. Yaklaşık 7 milyon paylaşım, izleyenler tarafından beğeni aldı.

"Çok şaşırdım, böyle bir şey beklemiyordum"

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı öğrencisi Azra Boysak, "Okul çıkışında işe gidiyordum. Moralim çok bozuktu, arabanın üzerinde bir karga gördüm. 'Çok tatlısın' dedikten sonra bir anda karga ayağıma indi. Çok şaşırdım, telefonda konuşuyordum hemen kapattım video çekmeye başladım. Karga gitmedi bende eğildim ve sevdim. Kaçmamasına çok şaşırdım. Karga elimdeki peçeteyi aldı, yükseldi ve okulun penceresine bıraktı ve tekrardan yanıma geldi. Ben yürüdüm, bir süre beni takip etti. Bu duruma bende çok şaşırdım, böyle bir şey beklemiyordum. Normalde de kargaları çok seviyorum, her gördüğüm yerde izlerim. Arkamı dönüp otobüse giderken bana doğru uçtuğunu gördüm. Elimi uzattığımda elime kondu. Bir süre beraber gittik, çevredekiler benim kargam olduğunu düşündüler. Eğitimli bir karga olduğunu düşünenler ve korkanlar oldu. 'Bize saldırmaz değil mi?' diyenler de oldu. Bir süre sonra uçtu, ben otobüse binince uçtu ve gitti." dedi.

"Karga için çok yüksek meblağlar teklif edenler oldu"

Sosyal medyada paylaştığı video yaklaşık 7 milyon izlenmeye ulaşan Boysak, "Ben bu kadar çok tepki geleceğini bilmiyordum. Kargaları çok seviyorum ve çevremde karga seven insan pek olmadığı için Türkiye'de bu kadar çok karga seven olduğunu bilmiyordum. Herkes sahiplenmek istedi, özelden satmamı isteyenler oldu. Karga için çok yüksek meblağlar teklif edenler oldu. Ben özgür bir hayvan olduğunu düşündüğüm için onu alıp eve götürmek ve kafese koymak aklıma gelmedi. Benim için güzel bir anıydı. Hayvanlarla iletişimim yüksek. Daha önce de tilki sevmişliğim var. Takipçi arkadaşların çok şaşırdığı kadar büyük bir olay değildi benim için. Kargayı daha sonrasında tekrar görmedim." şeklinde konuştu.

Karga ile Sıradışı Dostluk
Kaynak: İHA

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