Karikatürist Turan Dertli son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Karikatürist Turan Dertli son yolculuğuna uğurlandı

Karikatürist Turan Dertli son yolculuğuna uğurlandı
10.07.2025 17:25
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Bir süredir yoğun bakımda olan ve 57 yaşında hayatını kaybeden ressam ve karikatürist Turan Dertli, son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir yoğun bakımda olan ve 57 yaşında hayatını kaybeden ressam ve karikatürist Turan Dertli, son yolculuğuna uğurlandı.

Esenler Atışalanı Uhud Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazında taziyeleri, sanatçının annesi Has Hanım Dertli ve eşi Zeynep Sude Dertli kabul etti.

Cenazede AA muhabirine açıklamada bulunan Kızılay Akademi Başkanı Alpaslan Durmuş, Turan Dertli ile uzun yıllara dayanan bir dostlukları olduğunu belirterek, birlikte çalışma imkanı bulduğunu söyledi.

"Turan Dertli, zanaat ile sanatı birleştiren bütüncül bir karaktere sahipti"

Dertli'nin önemli çalışmalara imza atan bir sanatçı olduğuna işaret eden Durmuş, "O çizgisini hem farklı üsluplarda hem de farklı tekniklerle çok rahat kullanabilen kıvrak bir arkadaşımızdı. Dertli, çizimlerinde teknolojik unsurlardan da yararlanan ama zanaatkarlığı da iyi olan bir isimdi. Turan Dertli, zanaat ile sanatı birleştiren bütüncül bir karaktere sahipti. Bütün bu özellikleriyle gönlümüzde taht kurmuş, beraberliğinden büyük zevk aldığımız bir isimdi." dedi.

Dertli'nin son 2-3 haftadır rahatsızlıklarının giderek arttığını ve yoğun bakımdayken vefat ettiğini dile getiren Durmuş, "Turan Dertli, halim selim, nüktedan, kendi halinde, vatan ve memleket düşmanlığına karşı tavizsiz, kalemiyle o kavgasını yürüten bir adamdı." ifadelerini kullandı.

Usta çizerin yaptıkları ve yaşadıklarıyla bir "şehit" olduğunu ifade eden Durmuş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Turan, özellikle son zamanlarında memleket düşmanlarına karşı verdiği mücadelelerle bunu fazlasıyla hak etmişti. O, kendisine yakışanı çizgileriyle yapmıştı. Hayatı boyunca hep naif, zayıf bünyesiyle yaşayan, yattığı yerden çizimlerini yapmak zorunda kalan ama bütün bu zorluklara rağmen hem kalemi hem de boyasıyla bildiklerini ifade etmekten kendisini esirgemeyen bir sanatçıydı."

"Hem sanatsal olarak hem de dünyaya karşı olan duruşuyla örnek bir karakterdi"

Karikatürist Ahmet Altay da Dertli'nin "dünya çapında bir çizer" olduğunu vurgulayarak, "Turan Dertli, sözünü sakınmayan bir insandı. Son derece nazik, naif ve arkadaş canlısı birisiydi. Doğruları söylemekten çekinmezdi. Tabii hayatının birçok döneminde bedensel sıkıntılar yaşadı. O hem sanatsal olarak hem de dünyaya karşı olan duruşuyla örnek bir karakterdi." diye konuştu.

Dertli'nin "vatan ve millet uğruna önemli bir duruş" sergilediğinin altını çizen Altay, "Turan Dertli, pervasızlığıyla, özellikle FETÖ'ye karşı yazdıkları ve çizdikleriyle önemli bedeller ödedi." dedi.

Karikatürist Ahmet Kesgin, Turgut Yılmaz ve Mustafa Aydın'ın da katıldığı Dertli'nin cenazesi, kılınan namazın ardından Cebeci Aile Mezarlığı'na defnedildi.

Turan Dertli, ilk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamladı. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümünde eğitim gördü. İlk profesyonel çizgi romanı "Çekirge" isimli çocuk dergisinde 1985 yılında yayımlandı.

Çeşitli çocuk yayınlarına çizgi roman ve hikaye resimlemeleri yapan Dertli, 1995 yılında Anfora İllüstrasyon Ajansını kurdu ve çocuklar için çizgi roman ve hikaye resimleme çalışmalarına imza attı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karikatürist Turan Dertli son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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