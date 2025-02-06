Karla Mücadelede Ulaşım Açıldı

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Bartın, Zonguldak ve Sakarya'da kar nedeniyle kapanan 160 yerleşim yerine ulaşım sağlanmaya başlandı.

Bartın İl Özel İdaresi Karla Mücadele Koordinasyon Merkezinden alınan bilgiye göre, kentte iki gündür aralıklarla devam eden kar nedeniyle merkez ilçede 18, Ulus'ta 21, Amasra'da 10 ve Kurucaşile'de 11 olmak üzere ulaşıma kapanan 60 köy yolunun açılması için 29 araç ve 82 personelle çalışma yürütüldü.

Karla mücadele çalışması sonucu kapalı köy yolları yeniden ulaşıma açıldı.

Kar yağışının devam ettiği bölgelerde olası gelişmelere karşı ekipler hazır bekletiliyor.

Zonguldak'ta da kar nedeniyle merkez ve Kozlu'da 15'er, Alaplı'da 1, Çaycuma'da 3, Karadeniz Ereğli'de 28 ve Gökçebey'de 4 olmak üzere 66 köy yolu, ekiplerin çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Sakarya'da ise kapanan 42 grup yolundan 34'ünde ulaşım sağlanmaya başlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 40 araç ve 80 kişilik ekibin kentte kar mesaisi devam ediyor.

Geyve, Kocaali ve Taraklı ilçelerinde yoğun yağış nedeniyle ulaşıma kapanan mahalle yollarında Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı (YOLBAK) ekiplerince karla mücadele çalışması yürütüldü.

Kapanan 42 grup yolundan 34'ü ulaşıma açılırken Taraklı, Kocaali ve Geyve'de yoğun kar nedeniyle kapanan 8 grup yolunda küreme çalışmaları sürüyor.