Karlıova'da çocuklar yağan karda doyasıya eğlendi

BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkisini sürdüren kar okuldaki çocuklara eğlence olurken, esnaf ve sürücülere de çile oldu.

Yılın 4-5 ayını kar etkisi altında geçiren Bingöl'ün 1940 rakımlı ilçesi Karlıova ilçesinde, kar yağışı devam ediyor. İlçe merkezinde 30 santimi, yüksek tepelerde de 3 metreyi aşan kar, esnaf ile sürücülere çile olurken, okuldaki çocuklara da eğlence oldu. Sabah okula giden öğrenciler, ders aralarında kartopu oynayarak yağan karın tadını sonuna çıkarıyor. İş yerine giden esnaflar ve araçlarını kardan temizleyen sürücüler ise karın kendileri için çoğu zaman çile dönüştüğünü söylüyor.

İşe gitmeden önce aracının üstünde biriken karları temizleyen vatandaşlardan Ahmet Kanat, "Bir haftadır yoğun kar yağışı var Karlıova'da. Sabah kalktığımızda evlerimizin önünü temizliyoruz, arabaların üstünü temizliyoruz. Karlıova için kısmen de olsa bir çiledir bu kar. Hayvanlarımız açısından da bayağı zorlandı hava şartları. Bir taraftan da öğrenciler karın tadını çıkarıyor, şenlik oluyor onlara. Kartopu oynayıp, eğleniyorlar" şeklinde konuştu.