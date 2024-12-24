Karlıova'da Devriye Otobüs Kazasında Hayatını Kaybeden Dr. Osman Zeki Tuncel ve Eşi Toprağa Verildi - Son Dakika
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Karlıova'da Devriye Otobüs Kazasında Hayatını Kaybeden Dr. Osman Zeki Tuncel ve Eşi Toprağa Verildi

Karlıova\'da Devriye Otobüs Kazasında Hayatını Kaybeden Dr. Osman Zeki Tuncel ve Eşi Toprağa Verildi

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde devrilen yolcu otobüsünde hayatını kaybeden Dr. Osman Zeki Tuncel ve eşi Emine Tuncel'in cenazeleri memleketleri Elazığ'a getirildi. Akçakiraz beldesinde kılınan cenaze namazının ardından çift, yan yana toprağa verildi.

24.12.2024 17:41  Güncelleme: 17:49
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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde devrilen yolcu otobüsünde hayatını kaybeden Dr. Osman Zeki Tuncel ile eşi Emine Tuncel'in cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından memleketleri Elazığ'a getirildi. Tuncel çifti için Akçakiraz beldesi Efendizade Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye; Tuncel ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Namazın ardından cenazeler, yan yana toprağa verildi.

Dr. Osman Zeki Tuncel'in Fırat Üniversitesi'nden mezun olduğu, ilk görev yeri olan Elazığ Arıcak Devlet Hastanesi'ne 3 ay önce atandığı, eşiyle birlikte Rize'ye tatile gittiği öğrenildi. Öte yandan, Dr. Tuncel'in kız kardeşinin düğünündeki görüntüleri de ortaya çıktı.

Haber-Kamera Tekin YALÇINKAYA ELAZIĞ,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Karlıova'da Devriye Otobüs Kazasında Hayatını Kaybeden Dr. Osman Zeki Tuncel ve Eşi Toprağa Verildi - Son Dakika

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