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Karlıova'da kar 4 metreyi geçti, iş makinesi gözden kayboldu - Son Dakika
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Karlıova'da kar 4 metreyi geçti, iş makinesi gözden kayboldu

Karlıova ilçesinde kar kalınlığı yarım metreye ulaşırken, tekrar etkili olan kar yağışıyla birlikte iş makinesi kayboldu. Belediye ve İl Özel İdaresi ekipleri yollarda temizlik çalışması yaparken, polis ekipleri de önlem aldı. İlçe sakinleri, sürekli kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle zorluklar yaşadıklarını belirtti.

11.01.2024 - 21:16,
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Karlıova'da kar 4 metreyi geçti, iş makinesi gözden kayboldu (2)

İlçe merkezinde kar kalınlığı yarım metreye ulaşırken, yağış akşam saatlerinde tekrar etkisini gösterdi. Belediye ve İl Özel İdaresi ekipleri, yollarda temizlik çalışması başlatırken, polis ekipleri de olumsuzluklara karşı önlem aldı. İlçede sürekli kar yağışının olduğunu belirten Fatih Bingöl, Altı ay boyunca ilçemizde kar var. Son bir ay içinde tekrar şiddetli bir kar yağışı başladı. Sürekli kar yağışı ve olumsuz hava şartlarından dolayı güçlük çekiyoruz. Allah yardımcımız olsun? dedi. (DHA)

Karlıova\'da kar 4 metreyi geçti, iş makinesi gözden kayboldu
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Karlıova'da kar 4 metreyi geçti, iş makinesi gözden kayboldu - Son Dakika
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