Karne Heyecanı: Yaz Tatili Başladı

ANKARA'da 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesi ile okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören öğrenciler, karne günü heyecanını yaşadı.

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm eğitim kademelerinde 2025-2026 eğitim öğretim yılı bugün sona erdi. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde eğitim gören milyonlarca öğrenci, düzenlenen karne törenlerinin ardından yaz tatiline başladı. Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Canan Özbağı Hürriyet İlkokulu'nda düzenlenen karne töreninde öğrenciler, bu yıl son kez sınıflarına girerek öğretmenleri ile bir araya geldi.

3 AY SÜRECEK TATİL BAŞLADI

Karnelerini alan öğrenciler, arkadaşlarıyla hatıra fotoğrafı çektirip öğretmenleriyle vedalaştı. Okul bahçesinde sevinçle koşuşturan çocuklar, son ders zilinin çalmasıyla yaklaşık 3 ay sürecek yaz tatiline başladı. Veliler de çocuklarının karne heyecanına ortak oldu. Eğitim öğretim yılı öğrenciler için biterken, öğretmenler 30 Haziran'a kadar mesleki çalışma programına katılacak. Yeni eğitim öğretim yılı ise 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak.

'TATİLDE MUTLAKA KİTAP OKUYALIM'

1-A sınıfı öğrencisi Elif Su Uğurelli, bir yıl boyunca okuma yazmayı ve matematiği öğrendiğini belirterek, "2'nci sınıfa geçiyorum. Karne alacağım için çok mutluyum. Yaz tatilinde İzmir'e gidip, arkadaşlarımla denize atlamak ve dondurma yemek istiyorum" dedi. 3-C sınıfı öğrencisi Alvina Alyurt ise eğitim öğretim yılının çok eğlenceli geçtiğini ve çok emek verdiğini söyleyerek, "4'üncü sınıfa geçeceğim. Tatilde Antalya'ya gitmeyi düşünüyorum. Tatilde mutlaka kitap okuyalım" diye konuştu.