Kars\'a Giden Trenin Vagonunda Yangın Çıktı

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ANKARA'dan Kars'a gitmek üzere yola çıkan trenin vagonlarından birinin elektrik panosunda yangın çıktı. Yolcu bulunmayan vagondaki yangın, istasyon görevlileri ve itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, saat 16.45 sıralarında Erzurum Garı'nda meydana geldi. Ankara'dan Kars'a gitmek üzere yola çıkan yolcu treni, saat 15.52'de Erzurum'a ulaştı. Yolcuları inen trenin vagonlarından birinin elektrik panosunda yangın çıktı. Trenden ayrılan vagondan yükselen dumana müdahale eden gar görevlileri, itfaiyeye de bilgi verdi. Olay yerine gelen Erzurum Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü.

Haber: Oktay POLAT/ ERZURUM,