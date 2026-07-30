Kars-Bakü Uçuşları Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kars-Bakü Uçuşları Başladı

Kars-Bakü Uçuşları Başladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni uçuşlar başladı, Kars'ın uluslararası erişimi artacak.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı Türkiye ile Azerbaycan arasındaki hava ulaşımına yeni bir bağlantı eklendiğini duyurdu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye ile Azerbaycan arasındaki hava ulaşımına yeni bir bağlantı daha eklendi. Azerbaycan Hava Yolları (AZAL), Bakü– Kars hattındaki tarifeli uçuşlarına bugün itibarıyla başladı. Haftada 2 gün karşılıklı gerçekleştirilecek seferlerin ilki, Kars Harakani Havalimanı'nda ARFF ekiplerimizin su takı seremonisiyle karşılandı. Yeni tarifeli seferler, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki hava ulaşımını güçlendirirken Kars'ın uluslararası erişilebilirliğine katkı sunacak, şehrimizin turizm ve ticaret potansiyelini destekleyecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Azerbaycan, Türkiye, Ulaşım, Güncel, Bakü, Kars, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kars-Bakü Uçuşları Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fed, faiz kararını açıkladı Fed, faiz kararını açıkladı
Yasağı kaldıran Gaziantep FK’dan transfer şov: 7 isim birden açıklandı Yasağı kaldıran Gaziantep FK'dan transfer şov: 7 isim birden açıklandı
FIFA’dan Türk kulübüne ceza Lige -6 puanla başlayacaklar FIFA'dan Türk kulübüne ceza! Lige -6 puanla başlayacaklar
Giresun’da dere yatağına devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Giresun'da dere yatağına devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Gençlerbirliği’ne İrfan Can Eğribayat’ın ardından bir de Galatasaray’dan transfer Gençlerbirliği'ne İrfan Can Eğribayat'ın ardından bir de Galatasaray'dan transfer
Şamil Tayyar’dan Gelecek Partisi’nin kapatılmasına ilk yorum: Millet sahip çıkmıyorsa uzatmayacaksın Şamil Tayyar’dan Gelecek Partisi'nin kapatılmasına ilk yorum: Millet sahip çıkmıyorsa uzatmayacaksın

18:03
Fas’tan İspanya’ya göçmen akını
Fas'tan İspanya'ya göçmen akını
17:37
Ahbap soruşturmasında 7 kişi için tutuklama talebi
Ahbap soruşturmasında 7 kişi için tutuklama talebi
16:58
Edirne Milletvekili Ediz Ün, yeniden CHP’ye katıldı
Edirne Milletvekili Ediz Ün, yeniden CHP’ye katıldı
16:54
Amad Diallo’nun paylaşımı görenleri şaşkına çevirdi Yanındaki isim bakın kimmiş
Amad Diallo’nun paylaşımı görenleri şaşkına çevirdi! Yanındaki isim bakın kimmiş
14:34
Siyaseti bırakan Davutoğlu’nun “Erdoğan“ hassasiyeti: Düşünmeden reddetti
Siyaseti bırakan Davutoğlu'nun "Erdoğan" hassasiyeti: Düşünmeden reddetti
14:30
İran’ın en güçlü silahı savaş meydanına indi ABD uçakları vuruldu, çok sayıda asker öldürüldü
İran'ın en güçlü silahı savaş meydanına indi! ABD uçakları vuruldu, çok sayıda asker öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2026 18:33:04. #7.12#
SON DAKİKA: Kars-Bakü Uçuşları Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.