Kars-Bakü Uçuşları Başladı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı Türkiye ile Azerbaycan arasındaki hava ulaşımına yeni bir bağlantı eklendiğini duyurdu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye ile Azerbaycan arasındaki hava ulaşımına yeni bir bağlantı daha eklendi. Azerbaycan Hava Yolları (AZAL), Bakü– Kars hattındaki tarifeli uçuşlarına bugün itibarıyla başladı. Haftada 2 gün karşılıklı gerçekleştirilecek seferlerin ilki, Kars Harakani Havalimanı'nda ARFF ekiplerimizin su takı seremonisiyle karşılandı. Yeni tarifeli seferler, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki hava ulaşımını güçlendirirken Kars'ın uluslararası erişilebilirliğine katkı sunacak, şehrimizin turizm ve ticaret potansiyelini destekleyecek" ifadelerini kullandı.