Kars Çerme'de köpeğin kovaladığı kurt, hayvan derisini alıp kamerada görüntülendi - Son Dakika
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Kars Çerme'de köpeğin kovaladığı kurt, hayvan derisini alıp kamerada görüntülendi

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Kars Çerme\'de köpeğin kovaladığı kurt, hayvan derisini alıp kamerada görüntülendi
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Kars'ın merkeze bağlı Çerme köyünde akşam saatlerinde yiyecek arayan kurt, bir evin bahçesinde asılı hayvan derisini ağzına alıp uzaklaştı. Köpeğin peşine düştüğü kurt kısa sürede gözden kaybolurken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

KARS'ta köye inen kurt, bir bahçede asılı bulunan hayvan derisini alıp uzaklaştı. Köpeğin peşine düştüğü kurt, kısa sürede gözden kayboldu. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkeze bağlı Çerme köyünde yiyecek arayan kurt, akşam saatlerinde köye indi. Köyde dolaşan kurt, bir evin bahçesinde fark ettiği hayvan derisini ağzına alıp uzaklaştı. Bu sırada bir köpek de kurdun peşine düştü. O anlar çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kurdun hayvan derisini alıp kaçtığı ve köpeklerin peşinden koştuğu anlar yer aldı.

Kaynak: DHA
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