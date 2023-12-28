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Kars'ın Selim ile Ardahan'ın Göle ilçeleri arasındaki yol kış sezonunda ulaşıma kapatıldı - Son Dakika
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Kars'ın Selim ile Ardahan'ın Göle ilçeleri arasındaki yol kış sezonunda ulaşıma kapatıldı

Kars'ın Selim ilçesi ile Ardahan'ın Göle ilçesi arasındaki yol, kar ve tipi nedeniyle tüm kış sezonunda geçerli olmak üzere ulaşıma kapatıldı. Yüksek rakımdaki yollarda tipi ve buzlanma ulaşımda aksamalara neden oluyor. Karayolları ekipleri yolun ortasına 'Kar ve tipi nedeniyle yol trafiğe kapalıdır' levhası astı ve sürücülerin alternatif güzergahları tercih etmeleri istendi.

Kars\'ın Selim ile Ardahan\'ın Göle ilçeleri arasındaki yol kış sezonunda ulaşıma kapatıldı
28.12.2023 - 11:51,  Güncelleme: 11:53
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Kars'ın Selim ilçesi ile Ardahan'ın Göle ilçesi arasındaki yol, kar ve tipi nedeniyle tüm kış sezonunda geçerli olmak üzere ulaşıma kapatıldı.

Kentte yüksek rakımdaki yollarda tipi ve buzlanma ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Selim-Göle kara yolunu olumsuz hava koşulları nedeniyle kış sezonu boyunca ulaşıma kapattı.

Ekipler yolun ortasına "Kar ve tipi nedeniyle yol trafiğe kapalıdır" levhası astı.

Sürücülerin alternatif güzergahları tercih etmeleri istendi.

Kaynak: AA
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