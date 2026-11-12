Kars Sarıkamış'ta Hamamlı köyü kavşağında tır ile kamyonet çarpıştı, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kars Sarıkamış'ta Hamamlı köyü kavşağında tır ile kamyonet çarpıştı, 3 kişi yaralandı

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Kars Sarıkamış\'ta Hamamlı köyü kavşağında tır ile kamyonet çarpıştı, 3 kişi yaralandı
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Kars-Erzurum kara yolu Hamamlı köyü kavşağında tır ile kamyonet çarpıştı. Kazada sürücüler ve kamyonette bulunan bir kişi yaralandı; yaralılar sağlık ekiplerince Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Muhammet Y. (20) idaresindeki 36 AE 094 plakalı kamyonet, Kars- Erzurum kara yolu Hamamlı köyü kavşağında, Fatih P. (48) yönetimindeki 34 CAZ 844 plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile kamyonette bulunan Mihriban Y. (52) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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