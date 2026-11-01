Kars Sarıkamış'ta piknikçilerin sofrasına konan tilki tavuk etiyle doydu - Son Dakika
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Kars Sarıkamış'ta piknikçilerin sofrasına konan tilki tavuk etiyle doydu

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Kars Sarıkamış\'ta piknikçilerin sofrasına konan tilki tavuk etiyle doydu
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Komdere bölgesinde mangal yakan piknikçilerin yanına gelen kızıl tilki, kendisine verilen tavuk etini yiyerek karnını doyurdu. Tilkiyi besleyen Ömer Ayan, davetsiz misafirin sofralarına ortak olduğunu söyledi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde piknik yapan vatandaşlar, yanlarına gelen kızıl tilkiyi tavuk etiyle besledi.

Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden Sarıkamış'ın sarıçam ormanları, bozayı, kurt, vaşak, kızıl tilki gibi birçok yabani hayvana ev sahipliği yapıyor.

Komdere bölgesinde mangal yapan vatandaşların yanına kızıl tilki geldi.

Burada piknikçilerin tavuk eti verdiği tilki, karnını doyurduktan sonra bölgeden uzaklaştı.

Tilkiyi besleyen Ömer Ayan, AA muhabirine, davetsiz misafirlerinin karnını doyurduğunu belirterek, "Bugün piknikte tilki geldi, soframıza ortak oldu bugünkü nasibini yiyor. Daha önce mahallede yine tilkilere bakıyorduk, burada da geldi bizi buldu." diye konuştu.

Piknikçilerden Şenay Vanlı da her zaman yaban hayvanlarını beslediklerini ifade etti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kars Sarıkamış'ta piknikçilerin sofrasına konan tilki tavuk etiyle doydu - Son Dakika
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