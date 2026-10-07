Kars Selim ve Ardahan yükseklerinde kar etkili oldu, köylüler hayvanlarını indirdi

Kars Selim ve Ardahan yükseklerinde kar etkili oldu, köylüler hayvanlarını indirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kars'ın Selim ilçesindeki Allahuekber Dağı ile Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Sarıgün köyü yaylası ve başta Kısır Dağı olmak üzere birçok yüksek nokta beyaza bürünürken, yaylaları bulunan köylüler hayvanlarını düşük rakımlı bölgelere indirmeye başladı.
KARS/ Kars'ın Selim ilçesindeki Allahuekber Dağı ve Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Kars'ta iki gündür aralıklarla etkili olan sağanak yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.
Selim ilçesine bağlı Sarıgün köyü yaylası kar yağışıyla beyaza büründü.
Allahuekber Dağı'nda yaylaları bulunan köylüler, kar yağışıyla hayvanlarını düşük rakımlı bölgelere indirmeye başladı.
Ardahan
Ardahan'da da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.
Kentte aralıklarla devam eden sağanak, yüksek rakımlı bölgelerde yerini kara bıraktı.
Başta Kısır Dağı olmak üzere birçok yüksek nokta, yağışın ardından beyaza büründü.
Kaynak: AA
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