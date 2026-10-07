Kars Selim ve Ardahan yükseklerinde kar etkili oldu, köylüler hayvanlarını indirdi

KARS/ Kars'ın Selim ilçesindeki Allahuekber Dağı ve Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Kars'ta iki gündür aralıklarla etkili olan sağanak yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Selim ilçesine bağlı Sarıgün köyü yaylası kar yağışıyla beyaza büründü.

Allahuekber Dağı'nda yaylaları bulunan köylüler, kar yağışıyla hayvanlarını düşük rakımlı bölgelere indirmeye başladı.

Ardahan

Ardahan'da da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Kentte aralıklarla devam eden sağanak, yüksek rakımlı bölgelerde yerini kara bıraktı.

Başta Kısır Dağı olmak üzere birçok yüksek nokta, yağışın ardından beyaza büründü.