Kars, sis bulutları arasında kayboldu
KARS - Kars sis bulutları arasında kayboldu. Kentte sabah saatlerde etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.
Kars'ta etkili olan sis görüş mesafesini 15 metreye düşürürken, trafik ekipleri ise sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Kentte sis bulutları arasında kaybolan tarihi Kars Kalesi ise kartpostal görüntüler ortaya çıkardı. Kentte özellikle yüksek kesimlerde sis etkisini sürdürüyor.
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