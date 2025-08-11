Kars'ta yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 16 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler, bu kapsamda, 16 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından çevre illerdeki geri gönderme merkezlerine sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Kars'ta 16 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?