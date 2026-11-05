Kars'ta akciğer kanseri tedavisi gören Uzman Çavuş Yıldız son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kars'ta akciğer kanseri tedavisi gören Uzman Çavuş Yıldız son yolculuğuna uğurlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kars\'ta akciğer kanseri tedavisi gören Uzman Çavuş Yıldız son yolculuğuna uğurlandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Kars'ta yaklaşık 9 aydır akciğer kanseri tedavisi gören Jandarma Uzman Çavuş Mücahit Yıldız (35), Harakani Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Yıldız'ın cenaze namazı Sarıkamış Merkez Camisi'nde kılındı ve Sarıkamış Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

KARS'ta akciğer kanseri nedeniyle tedavi gören Jandarma Uzman Çavuş Mücahit Yıldız (35), yaşamını yitirdi. Yıldız, Sarıkamış ilçesinde, törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Hakkari Çukurca Jandarma Komando Tabur Komutanlığı bünyesinde görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Mücahit Yıldız, yaklaşık 9 aydır akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü Kars Harakani Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yıldız için Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Sarıkamış Merkez Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Vali Ziya Polat, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, Yıldız'ın ailesi ve yakınları katıldı. Cenazede Yıldız'ın ailesine başsağlığı dileklerini ileten Vali Polat, yakınlarının da acısını paylaştı. Jandarma Uzman Çavuş Mücahit Yıldız, namazın ardından Sarıkamış Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA
Devlet HastanesiJandarmaSağlıkGüncelKarsSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emeklilerin beklediği haber geldi Şimşek resmen duyurdu Emeklilerin beklediği haber geldi! Şimşek resmen duyurdu
Rahmi Özkan’ın “Genelev“ sözleri olay oldu Müge Anlı’dan jet müdahale Rahmi Özkan'ın "Genelev" sözleri olay oldu! Müge Anlı'dan jet müdahale
Uyuyan kocasına yaptığı korkunç Ardından hayatına son verdi Uyuyan kocasına yaptığı korkunç! Ardından hayatına son verdi
Burak Yılmaz’dan Emre Belözoğlu için olay sözler: Benim için önemi yok Burak Yılmaz'dan Emre Belözoğlu için olay sözler: Benim için önemi yok
Altın yatırımcısının umudu Baba Vanga 2027 için öyle bir kehaneti var ki... Altın yatırımcısının umudu Baba Vanga! 2027 için öyle bir kehaneti var ki...
Chelsea’de akılalmaz olay Her gün 2 saat o odadan çıkmıyordu Chelsea'de akılalmaz olay! Her gün 2 saat o odadan çıkmıyordu
17:28
Liverpool zaferi sonrası Rıdvan Dilmen’den çok konuşulacak iddia
Liverpool zaferi sonrası Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak iddia
17:18
Tesisatçısının yazdıklarını görünce şoke oldu: Abi ne diyon
Tesisatçısının yazdıklarını görünce şoke oldu: Abi ne diyon
17:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci aşamayı işaret etmişti Fatma Betül Sayan, saatlerdir hesap veriyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci aşamayı işaret etmişti! Fatma Betül Sayan, saatlerdir hesap veriyor
16:46
Afyonkarahisar’da iki araçta 5 kişinin cansız bedeni bulundu
Afyonkarahisar’da iki araçta 5 kişinin cansız bedeni bulundu
16:45
Bakan Şimşek sinyali verdi İşte en düşük emekli ve memur maaşı için konuşulan rakam
Bakan Şimşek sinyali verdi! İşte en düşük emekli ve memur maaşı için konuşulan rakam
16:41
Liverpool’u yıktı, İngiliz devlerini peşine taktı Transfer bombası
Liverpool'u yıktı, İngiliz devlerini peşine taktı! Transfer bombası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2026 17:56:53. #.0.3#
SON DAKİKA: Kars'ta akciğer kanseri tedavisi gören Uzman Çavuş Yıldız son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android