Kars'ta beyaz esaret: Kar kalınlığı 2 metreyi geçti, kapanan köy yolları tek tek açılıyor - Son Dakika
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Kars'ta beyaz esaret: Kar kalınlığı 2 metreyi geçti, kapanan köy yolları tek tek açılıyor

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Kars'ta kışın etkisiyle kar kalınlığı 2 metreyi geçen Gölbaşı köyünde evler kar altında kaldı. Özel İdare ekipleri tarafından açılan kapalı köy yolu, vatandaşların kışa yeniden hazırlanmasına neden oldu. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ise hayatı durma noktasına getirdi.

26.03.2024 10:14  Güncelleme: 10:16
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Kars'ta beyaz esaret: Kar kalınlığı 2 metreyi geçti, kapanan köy yolları tek tek açılıyor

KARS - Kars'ta beyaz esaret, 8 ayı kış olan kentte kış tüm şiddetiyle sürüyor. Kar kalınlığının 2 metreyi geçtiği Gölbaşı köyünde evler kar altında kaldı. Kapalı bulunan köy yolu Özel İdare ekiplerince açıldı.

Kars'ta, "Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır" deyimi bir kez daha doğruladı. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Kar ve tipi köy yollarını ulaşıma kapatırken, vatandaşlar ise bahar ayında yağan kar ile birlikte kışı yeninden yaşıyor.

"Nisan'a kadar kar kalkmaz"

Kars'ın Susuz ilçesine bağlı 2 bin 200 rakımda bulunan Gölbaşı köyünde kış hükmünü süremeye devam ediyor. Son yağan kar ile birlikte Nisan ayına kadar karın kalkmasının mümkün olmadığını ifade eden Tolga Bayşu, "Baharı beklerken tekrardan kış geldi. Yollar kapalı sürekli uğraşıyoruz. Manzara şu şekilde, böyle giderse kış Nisan'ın 10 kadar devam eder. Baya soğuk hava, hava durumuna baktığın zaman zaten kar gösteriyor. Şuan Özel İdare ekipleri yollarımızı açıyor. Bizlerde garajımızın önünü temizliyoruz. Yaklaşık 2 metre kar var. Karla mücadelemiz devam ediyor" dedi.

Öte yandan kar ve tipinin etkili olduğu Kars'ta İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, kapalı köy yollarını tek tek ulaşıma açıyor. Ekiplerin yol açma çalışmalarını bölgede etkili olan tipi olumsuz etkiliyor.

Kars'ta yüksek kesimlerde kış tüm şiddetiyle devam ederken, bahar hazırlıkları yapan vatandaşlar ise son yağan kar ile birlikte kışı yeniden yaşamaya başladı. Bölgede hava sıcaklığı eksi 7 dereceyi görürken, yüksek kesimlerde kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Kars\'ta beyaz esaret: Kar kalınlığı 2 metreyi geçti, kapanan köy yolları tek tek açılıyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kars'ta beyaz esaret: Kar kalınlığı 2 metreyi geçti, kapanan köy yolları tek tek açılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kars'ta beyaz esaret: Kar kalınlığı 2 metreyi geçti, kapanan köy yolları tek tek açılıyor - Son Dakika
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