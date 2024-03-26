Kars'ta beyaz esaret: Kar kalınlığı 2 metreyi geçti, kapanan köy yolları tek tek açılıyor
KARS - Kars'ta beyaz esaret, 8 ayı kış olan kentte kış tüm şiddetiyle sürüyor. Kar kalınlığının 2 metreyi geçtiği Gölbaşı köyünde evler kar altında kaldı. Kapalı bulunan köy yolu Özel İdare ekiplerince açıldı.
Kars'ta, "Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır" deyimi bir kez daha doğruladı. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Kar ve tipi köy yollarını ulaşıma kapatırken, vatandaşlar ise bahar ayında yağan kar ile birlikte kışı yeninden yaşıyor.
"Nisan'a kadar kar kalkmaz"
Kars'ın Susuz ilçesine bağlı 2 bin 200 rakımda bulunan Gölbaşı köyünde kış hükmünü süremeye devam ediyor. Son yağan kar ile birlikte Nisan ayına kadar karın kalkmasının mümkün olmadığını ifade eden Tolga Bayşu, "Baharı beklerken tekrardan kış geldi. Yollar kapalı sürekli uğraşıyoruz. Manzara şu şekilde, böyle giderse kış Nisan'ın 10 kadar devam eder. Baya soğuk hava, hava durumuna baktığın zaman zaten kar gösteriyor. Şuan Özel İdare ekipleri yollarımızı açıyor. Bizlerde garajımızın önünü temizliyoruz. Yaklaşık 2 metre kar var. Karla mücadelemiz devam ediyor" dedi.
Öte yandan kar ve tipinin etkili olduğu Kars'ta İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, kapalı köy yollarını tek tek ulaşıma açıyor. Ekiplerin yol açma çalışmalarını bölgede etkili olan tipi olumsuz etkiliyor.
Kars'ta yüksek kesimlerde kış tüm şiddetiyle devam ederken, bahar hazırlıkları yapan vatandaşlar ise son yağan kar ile birlikte kışı yeniden yaşamaya başladı. Bölgede hava sıcaklığı eksi 7 dereceyi görürken, yüksek kesimlerde kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Kars'ta beyaz esaret: Kar kalınlığı 2 metreyi geçti, kapanan köy yolları tek tek açılıyor - Son Dakika
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 30 ilde gerçekleştirilen 'Bozdoğan-17' operasyonlarında 147 DEAŞ şüphelisinin yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, operasyonlar kapsamında 1329 operasyon düzenlendiğini ve toplamda 2 bin 919 şüphelinin yakalandığını belirtti. Yakalanan şüphelilerin örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri ve terör örgütüne finans sağladıklarının tespit edildiği ifade edildi. Operasyonlar sonucunda döviz, örgütsel doküman ve dijital materyallere el konuldu.
SpaceX tarafından geçen hafta uzaya gönderilen Starlink uyduları Van'ın Erciş ilçesi semalarından geçerken vatandaşlar tarafından kaydedildi. Tek sıra halinde ilerleyen ışık noktaları Van'ın Erciş ilçesindeki vatandaşların heyecanlanmasına neden oldu. 5 dakika boyunca gökyüzünde görünen Starlink uydularını gören vatandaşlar cep telefonlarına sarılarak o anları kaydetti.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen 6 Şubat depremlerinin ardından Kaymakam İsmail Alsancak, rezerv alanında yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Kaymakam Alsancak, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hakan Şimşek ve AFAD İl Müdürü Mahmut Coşkun ile birlikte ilçe merkezinde bulunan rezerv alanında yapılacak projeler hakkında bilgi aldı.
Eskişehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 26, 27 ve 28 Mart 2024 tarihinde yapılacak test uçuşunda sonic patlama sesi oluşabileceği uyarısında bulunuldu.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, Suruç Belediyesi tarafından ramazan ayı için özel hazırlanan glütensiz gıda paketleri 128 çölyak hastasına ulaştırıldı. Gıda paketini teslim alan vatandaşlar, destekleri için Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Güneş'e teşekkür etti. Çölyak hastaları, glütensiz gıdalara ulaşma konusunda sıkıntılar yaşadıklarını ve bu desteklerin kendileri için büyük bir anlam taşıdığını belirtti.
CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin yürütülen soruşturmada, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, 'şüpheli' olarak ifadeye çağrıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntülerine ilişkin resen soruşturma başlattı. Şu ana kadar 10 kişi ifade verdi.
Antalya'nın Serik ilçesinde şehirlerarası yolcu otobüsü ile hafriyat kamyonunun çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, Serik ilçesi Orta Mahalle, otobüs terminali önünde meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, diğer yolcular başka bir otobüse aktarıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Antalya'da düzenlenen Down Sendromlular Olimpiyat Oyunları'nda atletizm ve jimnastik dalında dünya şampiyonu olan milli takım sporcuları Adanalı Nilsu Taşkınlar ve Selin Naz Özcan, memleketlerinde coşkuyla karşılandı. Selin Naz Özcan jimnastik dalında 5 madalya kazanarak Türkiye'yi başarıyla temsil edip dünya şampiyonu oldu. Nilsu Taşkınlar ise atletizm dalında dünya şampiyonu oldu.
Sizin düşünceleriniz neler ?