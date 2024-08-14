Kars'ta BM tarafından finanse edilen tarım projesi tanıtıldı

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Kars'ta Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü Küresel Çevre Fonu tarafından uygulanacak "Doğal Temelli Çözümler Yoluyla Tarım ve Gıda Sisteminin Sürdürülebilirliğini ve Dayanıklılığını Geliştirme Projesi"nin tanıtımı yapıldı.

Vilayetler Evi'nde düzenlenen programa Vali Ziya Polat, Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın, BM Gıda ve Tarım Örgütü Küresel Çevre Fonu Koordinatörü Erdoğan Özevren, BM Gıda ve Tarım Örgütü yetkilileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından finanse edilecek projenin uygulanacağı, Kars dahil 6 pilot il seçildi.

Projeyle sürdürülebilir tarım uygulamaları, toprak ve su kaynaklarının verimli kullanımı, biyoçeşitlilik kaybının azaltılması amaçlanıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın, programda yaptığı konuşmada, Kars'ta nüfusun büyük çoğunluğunun tarım ve hayvancılıkla uğraşması nedeniyle projenin kente uygun olduğunu söyledi.

Kentte geleneksel yöntemlerle hem tarımsal faaliyetlerin ve ekilişlerin yapıldığını hem de hayvancılık faaliyetlerinin tamamen meraya dayalı gerçekleştirildiğini ifade eden Aydın, "İlimizde 1 milyon hektarın üzerindeki toplam alandan yüzde 6-7'si olan ormanlık alanı çıkardığımızda, kalan kısmının yarısı mera, diğer yarısı da tarımsal alanlardan oluşuyor. Bu alanlarda arpa, yulaf, buğday gibi ürünler ekiliyor. Bunun önemli bir kısmı da hayvan yemi olarak üretiliyor." dedi.

"Küresel anlamda ikinci ülke ofisiyiz"

BM Gıda ve Tarım Örgütü Küresel Çevre Fonu Koordinatörü Erdoğan Özevren ise dünya çapında çok sayıda proje uyguladıklarını anlattı.

Bu projelerle başta Türkiye olmak üzere bütün dünyaya yenilikçi yaklaşımlar getirme gayreti içerisinde olduklarını belirten Özevren, "Şu ana kadar da bu konuda çok önemli yol aldık. Şu anda yeni hazırlanmakta olan sadece 11 tane projemiz var. Küresel anlamda ikinci ülke ofisiyiz. Bu da sadece bizim çalışanlarımızın başarısı değil, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olmak üzere ilgili bakanlıkların çok iyi bir koordinasyon ve işbirliği içerisinde çalışmasının sonucudur. Bu işbirliği sayesinde şu anda küresel anlamda Çin'den sonra ikinci sıraya yerleşmiş bulunmaktayız." diye konuştu.

Proje kapsamında 32 ülke seçildiğini ve Türkiye'deki 6 ilden birinin de Kars olduğunu kaydeden Özevren, şunları söyledi:

"Bu projede toplam 6-7 tane ürün var fakat Türkiye'ye uygun olan 2 tane temel ürün vardır. Biri buğday, diğeri ise hayvancılık ve mera konusuydu. Türkiye bu iki ürün konusunda projede yer aldı ve bize biçilen rol, daha cuma günü bizim Roma Ofisi'ndeki arkadaşlarla yapmış olduğum toplantıda tekrar deklare edildi. Buğday konusunda özellikle Türkiye'nin lider ülke olma misyonuydu. Çünkü sadece biz Türkiye'de uygulamayacağız, aynı zamanda yapmış olduğumuz çalışmalarla 32 ülkedeki uzmanlara eğitimler vereceğiz. Bir de böyle bir rolümüz var ve bakanlıkla yapmış olduğumuz görüşmeler sonucunda, bakanlığımızın önerileri doğrultusunda projede yer almak üzere 6 tane il seçildi. Bunlar Tekirdağ, Niğde, Nevşehir, Kahramanmaraş, Bingöl ve Kars illeri; bunların hepsinin kendine özgün özellikleri var."

Konuşmalar sonrası proje hakkında uzmanlar tarafından sunum yapıldı. Katılımcılar ayrıca saha çalışmaları yaparak üreticilerle bir araya gelecek.