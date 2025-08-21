Kars'ta Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika
Kars'ta Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

Kars\'ta Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi
21.08.2025 10:59
AFAD, Kars'ta 6.9 büyüklüğünde deprem senaryosuyla arama kurtarma tatbikatı yaptı.

KARS'ta AFAD Başkanlığı tarafından deprem tatbikatı yapıldı. Senaryo gereği, 14 mahalle ve 7 köyde hasara yol açan 6.9 büyüklündeki deprem sonrası ekipler arama kurtarma çalışması yaptı.

AFAD Başkanlığı tarafından düzenlenen 2025 yılı yerel düzey Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP)- Kars Deprem Saha Tatbikatı, gerçeğini aratmadı. Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi eski süt fabrikası mevkinde gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği 6.9 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası ekipler seferber oldu. 4 katlı 3 binanın yıkıldığı ve bir binada patlamanın yaşandığı ihbarı üzerine AFAD, UMKE, JAK, itfaiye, sağlık ekipleri ve diğer gönüllü arama kurtarma ekipleri bölgeye ulaşıp, göçük altında kalanların yer tespitine çalıştı. Arama kurtarma çalışmalarına Jandarma köpeği 'Lezzet' de eşlik etti. Ekipler, ses alınan bölgelerde işaretleme yaptıktan sonra göçük altında kalanları kurtarmak için mücadele etti. Deprem nedeniyle enkaz altında kalan yaralıların imdadına koşan arama kurtarma ekipleri hem çevre güvenliği aldı. AFAD koordinesinde gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmalarında; 2 yaralı enkazdan, 2 yaralı ise patlamanın olduğu binadan çıkarıldı. Ekipler, 2 kişinin ise cansız bedenine ulaştı. Sağlık hizmetlerinin hızlı yürütülmesi için Fevzi Çakmak Mahallesi'nde Sahra Hastanesi kurulurken, bölgede çıkan bir yangın da itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Deprem tatbikatını izleyen Vali Vekili Hayrettin Buğra Güzel, "Tüm kurumlarımızla özellikle deprem ve afet anında hızlı iş birliği ve koordinasyonu sağlamak, imkan ve kapasitelerini görmek, bunları denetleyebilmek ve eksiklerini hissedebilmek için önemli bir tatbikatı gerçekleştirdik. Her an depreme ve afete hazır olacağız, tedbirlerimizi alacağız, hızlı müdahale ve iş birliğiyle maddi ve can kaybımızı azaltacağız" dedi.

Kaynak: DHA

Kars'ta Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

09:41
İstanbul Valiliği duyurdu: SMA stantları kaldırılıyor
İstanbul Valiliği duyurdu: SMA stantları kaldırılıyor
10:20
Zelenski: Güvenlik garantisi verilirse Putin ile görüşebilirim
Zelenski: Güvenlik garantisi verilirse Putin ile görüşebilirim
SON DAKİKA: Kars'ta Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika
