Kars'ın Selim ilçesinde dolu yaşamı olumsuz etkiledi.
İlçede etkili olan sağanak yerini doluya bıraktı. Doluyla birlikte etraf beyaza büründü.
Sürücüler Kars-Selim kara yolunda ilerlemekte güçlük çekti.
Bazı sürücüler araçlarını akaryakıt istasyonlarına çekerek bekledi.
Dolunun tarım arazilerine zarar verdiği öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Kars'ta Dolunun Etkileri - Son Dakika
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