Kars'ta Filistinli Esirler İçin İdam Protestosu

Üye Girişi
Son Dakika Logo

10.04.2026 18:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Filistinli esirlere idam cezası öngören yasası Kars'ta protesto edildi, destek çağrısı yapıldı.

İsrail'de Filistinli esirlere uygulanması öngörülen "idam cezası" yasası Kars'ta protesto edildi.

Filistin'e Destek Platformunun çağrısı üzerine Davud-i Karsi Camisi önünde toplanan vatandaşlar, Filistin ve Türk bayrakları taşıyarak İsrail aleyhine slogan attı.

Programa, AK Parti İl Başkanı Muammer Sancar, İnsani Yardım Derneği (İHH) Kars Temsilcisi Halil İbrahim Avcı ile vatandaşlar katıldı.

Grup adına konuşan İHH üniversite temsilcisi Mehmet Emin Sönmez, gözü dönmüş, azgın bir grup siyonist tarafından planlanmış ve ne yazık ki uygulamaya konulmuş akıl almaz bir dönemin yaşandığına, tüm değerlerin yok sayıldığı ve çiğnendiği bir zaman diliminden geçildiğine dikkati çekti.

İnsanlığın adeta azgın ve sapkın bir ideoloji tarafından ne yazık ki rehin alındığını vurgulayan Sönmez, İsrail'in Filistinlilere karşı idamı yasallaştırmasının tam bir vahşet, açık bir hukuk ihlali olduğunu belirtti.

Mehmet Emin Sönmez, şunları kaydetti:

"İşgal ettikleri toprakların gerçek sahiplerini ipe götürmeye cüret etmek demek, kendi ipini çekmekten, terör devletinin kaçınılmaz sonunu hazırlamaktan başka bir şey değildir. Gözü dönmüş Netanyahu'nun yargılanacağı ve hak ettiği cezayı çekeceği günlerin yakınlığı bizzat kendisi tarafından da bilinmektedir. Gün gelecek zalimler hak ettikleri muameleye maruz bırakılacaktır. Bizler, Filistin'e Destek Platformu olarak, meşrep, mezhep, siyasi görüş, din ve dil ayrımı yapmaksızın küresel bir direniş hareketi başlatmakta, her yönden ve her husus da zalim siyonist rejim ile mücadele etmekte kararlıyız. Bu bağlamda ikinci kez yola 200'ü aşkın gemiyle çıkacak Sumud Filosu'na tam desteğimizi ilan etmek istiyoruz."

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güncel, İsrail, Kars, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 18:26:41. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.