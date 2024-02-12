Kars'ta gece kış ve gündüz bahar! Araçların camları buz tuttu - Son Dakika
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Kars'ta gece kış ve gündüz bahar! Araçların camları buz tuttu

Kars'ta geceleri kış, gündüzleri ise bahar havası hakim oluyor. Araçların camları buz tutuyor. Kış ile baharı birlikte yaşayan Karslılar şaşkınlığı yaşıyor. Hava sıcaklığı gece eksi 4,5 derece, gündüz ise 5 derece olarak ölçüldü.

12.02.2024 12:33  Güncelleme: 12:39
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Kars'ta gece kış ve gündüz bahar!

Araçların camları buz tuttu

KARS - Kars'ta geceleri kış, gündüzleri ise bahar havası hakim oluyor. Son 10 yılın en sıcak kışının yaşandığı Kars'ta sabah erken saatler de ise araçların camları buz tutuyor.

Kars'ta kışın en sıcak günleri yaşanıyor. Hava sıcaklığının geceleri eksi eksi 4 dereceye düştüğü kentte, sabah saatlerinde ise hava sıcaklığı 5 derece oluyor. Kış ile baharı birlikte yaşayan Karslılar ise şaşkınlığı yüzlerine yansıyor.

"Bir tuhaflık var bu işte"

Kars'ta gündüzleri bahar, geceleri ise kışı yaşadıklarını ifade eden vatandaşlar, "Kars'ta gündüz bahar, gece ayazı yaşıyoruz. Bu durumlara alışık değiliz. Çünkü Şubat ayındayız, eksi 20 derece olması gereken hava sıcaklığı gündüz 10, gece eksi 10 derece bir tuhaflık var bu işte, Allah sonumuzu hayra çevirsin" dedi.

"HES çalışanları su kanalının buzları kırdı"

Öte yandan Kars'ın yaklaşık 10 kilometre dışında bulunun Hidro Elektrik Santralı çalışanları güneşli hava ile birlikte santrale su akışı sağlayan kanalının buzlarını kırdı. Soğuk havanın etkisiyle donan kanalık buzları tamamen kırılarak temizlendi.

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü'nce hava sıcaklığı Kars'ta gece eksi 4,5 derece gündüz 5 derece olarak ölçüldü.

Kars\'ta gece kış ve gündüz bahar! Araçların camları buz tuttu
Kaynak: İHA

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