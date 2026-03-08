Kars'ta İran Protestosu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kars'ta İran Protestosu

Kars\'ta İran Protestosu
08.03.2026 17:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta düzenlenen etkinlikte, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları protesto edildi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları, Kars'ta protesto edildi.

Kars Valiliği önündeki parkta düzenlenen etkinliğe Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger, dernek, sivil toplum kuruluşu ve vakıf temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

İran'da hayatını kaybedenler için anma köşesi yapılan programda konuşan Ehlibeyt Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mir Ali Ekber Işık, saldırıları kınadıklarını söyledi.

Yapılan saldırıların İslam ve küfrün savaşı olduğunu belirten Işık, "Kafir ve müşrikler tüm güçleriyle İslam ümmetinin üzerine yürürken Müslümanlar hala mezhepçilikle ve ırkçılıkla birbirlerinin canına düşmüş, düşmanın hedefine çanak tutmaktadırlar. Oysa ki düşmanın gittiği her yerde insanlara yaptığı bellidir. Günümüz dünyasında küfrün ve şirkin temsilcisi olan baş şeytan Amerika, demokrasi ve özgürlük götürme hanesiyle gittiği her yeri harabeye çevirmiş ve oraları kendine köle yapmıştır." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından katılımcılara helva dağıtıldı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Sivil Toplum, Orta Doğu, Güncel, İsrail, İran, Kars, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kars'ta İran Protestosu - Son Dakika

İran, ABD’nin can damarını kesti ANTPY-2 radarı hurdaya çıktı İran, ABD'nin can damarını kesti! AN/TPY-2 radarı hurdaya çıktı
Çeşme Limanı’nda 7 bin 550 tarihi eser yakalandı Çeşme Limanı'nda 7 bin 550 tarihi eser yakalandı
Liseliler parkı boks ringine çevirdi: Seni mermi manyağı yapacağım Liseliler parkı boks ringine çevirdi: Seni mermi manyağı yapacağım
Merve Dizdar’dan samimi itiraflar Herkesin dikkatini tek bir şey çekti Merve Dizdar'dan samimi itiraflar! Herkesin dikkatini tek bir şey çekti
Bahçeli’den Orta Doğu’nun haritasını değiştirecek çalışma: İki ülke birleşsin Bahçeli'den Orta Doğu'nun haritasını değiştirecek çalışma: İki ülke birleşsin
Savaşın nedeni bu mu Beyaz Saray yetkilisinden dikkat çeken sözler Savaşın nedeni bu mu? Beyaz Saray yetkilisinden dikkat çeken sözler

18:28
Rakibinin 835 günlük serisine son veren Bursaspor’da taraftarlar ve futbolcular maç sonunda ölümden döndü
Rakibinin 835 günlük serisine son veren Bursaspor'da taraftarlar ve futbolcular maç sonunda ölümden döndü
18:02
CENTCOM’dan “İran’da sivilleri hedef alabiliriz“ tehdidi
CENTCOM'dan "İran'da sivilleri hedef alabiliriz" tehdidi
17:48
Paris’te bayraklı İran savaşı kutlamasına sert tepki
Paris'te bayraklı İran savaşı kutlamasına sert tepki
17:40
İsrail’den yeni saldırı: Devrim Muhafızları karargahı vuruldu
İsrail'den yeni saldırı: Devrim Muhafızları karargahı vuruldu
16:27
İsrail’in savaştaki ilk asker kaybı Sayıyı ordu açıkladı
İsrail'in savaştaki ilk asker kaybı! Sayıyı ordu açıkladı
15:16
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 18:43:49. #7.12#
SON DAKİKA: Kars'ta İran Protestosu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.