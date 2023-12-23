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Kars'ta kar ve tipi nedeniyle 27 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Kars'ta kar ve tipi nedeniyle 27 kişi kurtarıldı

Kars'ta yaşanan kar ve tipi nedeniyle kaybolan ve mahsur kalan 27 kişi, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan kişiler arasında kaybolan bir genç ve donmak üzere olan bir grup da bulunuyor.

Kars\'ta kar ve tipi nedeniyle 27 kişi kurtarıldı
23.12.2023 - 22:47,  Güncelleme: 22:48
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Kars'ta kar ve tipi nedeniyle biri kaybolan, diğerleri mahsur kalan 27 kişi, AFAD, UMKE ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Kentte dün başlayan ve akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara ve bazı olumsuzluklara yol açtı.

Merkeze bağlı Hasçiftlik köyünden 16 yaşındaki Samet Safa'nın hayvanlarıyla kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan çalışma sonucu bulunan Safa, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Susuz ilçesinde bir aracın yoldan çıkarak kara saplandığı ihbarı üzerine bölgeye giden AFAD ekipleri, 6'sı öğrenci 7 kişiyi donmak üzereyken kurtardı.

Bölgede 2 araç ve 7 arama kurtarma ekibiyle görev yapan AFAD'ın yanı sıra jandarma ve UMKE personeli, mahsur kalan Susuz ilçesi Şelale mevkisindeki 4 kişi ile Kars- Ardahan kara yolunda 3 araçtaki 15 kişiyi kurtardı.

AFAD ekipleri, kurtardıkları kişilerden 5'ini tedavileri için sağlık ekiplerine teslim etti.

Öte yandan Kars-Susuz kara yolunda mahur kalan 50 kişi, Susuz Kaymakamlığınca taziye evinde misafir edildi.

Susuz Kaymakamı Halis Hacıismailoğlu, yiyecek ve içecek ikram edilen vatandaşların taleplerini dinledi.

Kaynak: AA
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