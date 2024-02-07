Kars\'ta Kar ve Tipi Nedeniyle Hastalar Hastaneye Ulaştırıldı

Kars'ın Arpaçay ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köylerdeki hastalar, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.
Kentte dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Arpaçay ilçesinde tipi sebebiyle 18 köy yolu ulaşıma kapandı.
İlçeye bağlı Güzyüzü, Taşköprü, Taşbaşı ve Gönülalan köylerinde rahatsızlanan 1'i çocuk 4 hasta için 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istendi.
İl Özel İdaresi ekiplerinin yolları açmasıyla köylere ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaları Arpaçay Devlet Hastanesine kaldırdı.
Arpaçay Özel İdaresi şantiye şefi Ali Çobanoğlu, gazetecilere, dün gece saatlerinden itibaren bölgede yoğun tipinin etkili olmaya başladığını söyledi.
Tipinin başlamasıyla ekiplerin şantiyeye gelerek hazır durumda beklediğini anlatan Çobanoğlu, 1,5 yaşındaki kız çocuğunun da aralarında olduğu 4 vakaya müdahale ettiklerini belirtti.
Yoğun kar yağışına rağmen ekiplerin fedakarca çalışma yürüttüğünü vurgulayan Çobanoğlu, "Allah devletimize zeval vermesin. 7/24 halkımıza hizmet etmek için görevimizin başındayız. Tipi nedeniyle görüş mesafesi 2 metreye kadar düştü, önümüzü göremiyorduk. 112 Acil Servis ekiplerimizle vakalara ulaşarak hastaneye ulaştırdık." dedi.
Babası ekiplerce hastaneye ulaştırılan Taşbaşı köyünden Yusuf Maşa da görevlilere yoğun gayretlerinden dolayı teşekkür etti.
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